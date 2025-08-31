Le PLD accuse le gouvernement d’avoir provoqué une « crise artificielle » de la dette

Le Parti des libéraux et démocrates (PLD) And Suqali a publié un communiqué très critique sur la gestion de la dette du Sénégal par l’actuel gouvernement. Selon le collectif des cadres du parti, la crise que traverse le pays serait moins liée à une « dette cachée » qu’aux « déclarations tonitruantes et infondées » des autorités.

Le PLD conteste fermement les arguments avancés par l’exécutif autour d’une dette dissimulée. Pour lui, les difficultés économiques et sociales du pays découlent avant tout de « l’incompétence et de l’esprit politicien » des dirigeants actuels. Le communiqué dénonce « une crise artificiellement provoquée » par la communication gouvernementale.

Face à la situation, le PLD recommande l’annulation des mesures du plan de redressement jugées pénalisantes pour les populations et appelle à l’ouverture d’un dialogue inclusif sur l’économie nationale. « Un gouvernement sérieux chercherait à remobiliser l’opinion internationale pour remettre la question de l’annulation de la dette des pays pauvres au centre de l’agenda mondial », soutient le parti.

Les libéraux-démocrates fustigent également les marches organisées par le gouvernement pour réclamer que l’ancien président Macky Sall rembourse personnellement la dette. Le communiqué n’y voit qu’« une farce tragique » destinée à détourner l’attention.

Le PLD rappelle enfin que l’endettement reste un instrument légitime de politique économique, à condition qu’il soit utilisé pour financer des projets structurants. Citant l’exemple de l’ancien président Abdoulaye Wade, le parti souligne que des pays développés affichent des ratios dette/PIB bien plus élevés que celui du Sénégal : 114 % pour la France, 138 % pour l’Italie, 122 % pour les États-Unis, 153 % pour la Grèce et 235 % pour le Japon, contre 111 % pour le Sénégal.

Le collectif des cadres du PLD exige ainsi la suppression des mesures d’austérité qui « dépouillent davantage les populations » et réclame l’ouverture urgente d’un dialogue national sur la crise économique. Le parti espère que les discussions en cours avec le FMI permettront de sortir le pays de « l’impasse dangereuse dans laquelle un gouvernement incompétent et irresponsable l’a plongé ».