Le plus grand prostitué d’Afrique…son prix avec une femme

Le plus grand prostitué d’Afrique révèle combien il demande pour coucher avec une femme

Le plus grand prostitué d’Afrique s’est exprimé dans une interview accordée à BBC News.

On lui a posé quelques questions sur son travail en tant que prostitué. L’homme qui a l’air fort et fier de son boulot a déclaré qu’il facture 13 $ pour des parties de jambes en l’air pendant plus de 2 heures.

Lors de l’interview, il a déclaré qu’il est principalement sollicité par de grandes femmes d’affaires et des épouses de politiciens qui souhaitaient se faire chouchouter dans la chambre.

Kelvin Akparanta, alias Akpoka, a en outre déclaré que son prix pourrait changer selon les exigences des clientes.

Concernant le risque encouru dans l’exercice de son travail, Kelvin a déclaré qu’ils étaient principalement exposés aux infections et aux femmes qui sont des ritualistes.