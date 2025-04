Le Pôle Judiciaire Financier (PJF) fait son bilan

Le parquet financier, par la voix du procureur Abdoulaye Sylla et avec les procureurs Mbacké Fall et Ibrahima Ndoye, a annoncé ce jeudi, à l’occasion de la conférence de presse du Parquet, des enquêtes qui ont abouti à l’arrestation de 262 personnes impliquées dans 293 dossiers, 20 rapports de la CENTIF et 8 de l’OFNAC.

Dans son intervention, Abdoulaye Sylla ajoute que « 11 titres fonciers ont été saisis à Rufisque, Thiès et Mbour, 92 véhicules, 2 titres fonciers provisoirement au nom de l’État du Sénégal, et plusieurs pirogues et moteurs saisis ».

Des sommes d’argent ont également été saisies. Il y a deux à trois mois, le montant saisi était de 2 milliards de francs CFA. « Aujourd’hui, nous en sommes à 15 milliards. Ce travail est effectué en 7 mois d’activité du Pôle judiciaire financier », selon le procureur Abdoulaye Sylla, qui rappelle que la lutte contre la délinquance financière demande du temps et de la détermination, car c’est une longue chaîne qu’il faut suivre.