Le Pr Kitane rend hommage à ses maitres

HOMMAGE A MES MAITRES…Par Alassane Kitane

Mamoussé Diagne, l’enseignement comme un art, non au sens d’une pédagogie différente des contenus enseignés, mais d’une esthétique des idées. En lui, art et philosophie s’incorporent dans un même élan fait à la fois d’imagination et de raison. Comme un orfèvre des idées, il sait capter l’attention de son auditoire, car avec lui, les notions semblent se proposer généreusement à son discours. Le mystère du magnétisme que Mamoussé exerce sur ses étudiants est à chercher aux confins de l’art. Quand un poète devient philosophe, les mots et les choses semblent être sa propriété, il est créateur par le verbe. Cet agrégé de philosophie n’a jamais perdu ses racines, d’où sa monumentale thèse qui a tiré l’oralité des décombres des préjugés pour en montrer la portée et les limites. Merci Mamoussé de m’avoir fait aimer Hegel, Nietzsche, Sartre, Marx : quel enseignant de philosophie serais-je sans Vous ?

Djibril Samb, l’esprit grec et la rationalité expérimentale incarnés dans une seule personne. Nul ne sait pourquoi l’État sénégalais ne s’est pas encore décidé à lui confier un institut ou une académie destinée à réformer l’école, la méthodologie et beaucoup d’autres secteurs en difficulté dans notre pays. Savant et humaniste, Djiby (comme nous l’appelions affectueusement) est un intellectuel prêt parce qu’armé de science et de sagesse inoxydables.

Souleymane Bachir Diagne, l’allégresse du logos débarrassé du pathos, du superflu et de tout ce qui n’est pas lui. Un homme qui parle d’une façon si aisée sans faire ni de faute ni de lapsus doit avoir une horloge dans son cerveau : c’est l’horloge de la raison, à savoir la Logique.

Ousseynou Kane, la rationalité cartésienne qui a fait du département de philosophie un label de gestion administrative. Mais Ousseynou, c’est également l’assiduité dans le monde des livres. Il fait partie des rares enseignants capables d’enseigner directement par des livres qu’il porte jusque dans l’amphi avec des références précises. Quel génie !

Sémou Pathé Gueye (feu), la curiosité intellectuelle devient générosité chez lui. Il se dit que beaucoup d’étudiants seraient en perdition s’ils ne l’avaient pas rencontré à l’université. Il faisait du social et du pédagogique une seule chose.

Massaer Diallo, le langage limpide de la science, symbole de son accessibilité universelle. Lamarck, Linné, Darwin et la philosophie africaine sont gravés dans le cerveau des étudiants grâce à ce grand philosophe.

Aminata Diaw Cissé (feue) quand le choix des enseignements ainsi que la façon de les délivrer expriment un humanisme authentique. Sa vie professionnelle est presque le pendant de ses convictions humanistes. Le vrai salut d’un intellectuel, c’est de réaliser cette fusion entre ses idées et sa manière de vivre.

Habib Mbaye (feu), l’homme qui a fait de l’enseignement un délice même pour les étudiants les moins doués. Ses cours sur l’innéisme, sur le désir, sur la morale de Kant sont restés quasiment gravés, de façon indélébile, dans le cerveau de ses étudiants, tant le contenu était à la fois vrai et beau. La cruauté de la vie n’a aucune prépotence sur la vie et l’œuvre de Habib dont les semences pédagogiques continuent de germer et de fleurir partout au Sénégal.

Mamadou Mbodj, l’homme posé aussi bien dans la démarche pédagogique que dans la vie. Merci de m’avoir initié à la psychologie et surtout à la lecture des grandes icones de la psychologie, Freud et Jung.

Alassane Ndaw, (feu) l’âge n’a jamais pesé sur la cohérence et la clarté de ses enseignements. Tel un félin, il sait donner du temps au temps pour attraper sa proie (livrer sa science) au moment opportun.

Abdoulaye Elimane Kane, philosophe jusque dans la diction et dans le mouvement, ce pédagogue hors pair est une lumière pour tout esprit serein et patient dans la quête de la science.

(Extrait de Introduction à la lecture de l’existentialisme est un humanisme de Sartre, pp.11 à 13).

Alassane KITANE