Le Président Diomaye à la levée du corps de Mamadou Badio Camara (photos)

Le Président de la République a participé ce matin à la cérémonie de levée du corps de M. Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, décédé le 10 avril 2025.

Dans une oraison funèbre empreinte d’émotion et de recueillement, le chef de l’État a salué la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie au service de la justice, du droit et de la République.

Magistrat d’une rigueur exemplaire, respecté par ses pairs et admiré par plusieurs générations de professionnels du droit, Mamadou Badio Camara a marqué l’institution judiciaire par sa compétence, son humilité et son profond attachement aux valeurs républicaines.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné son rôle de formateur, sa discrétion, son sens élevé de l’écoute et les conseils précieux qu’il a su prodiguer, notamment lors de la prestation de serment présidentielle, rapporte la Présidence de la République.

Au nom de la République, de la grande famille judiciaire et du peuple sénégalais, le président de la République a présenté ses condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches. Il a également prié pour qu’Allah, le Tout-Puissant, lui accorde Son pardon et l’accueille en Son Paradis céleste.