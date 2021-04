Le Président du CNG de lutte répond au promoteur Pape Abdou Fall

A travers un entretien téléphonique avec Sunu Lamb, le Président du CNG de lutte Bira Séne a éclairé la lanterne des amateurs sur la question du paiement de caution d’un million de FCFA exigée pour obtenir officiellement une date. Et se défend après que Pape Abdou Fall, l’est sévèrement attaqué, soutenant qu’il se trompe de mission et que ses pairs ne payeront pas la caution.

« Par rapport à ce que Pape Abdou Fall a dit, hier. Je suis désolé de l’entendre intervenir comme ça dans la presse. En tout cas, il a tout faux dans la mesure où il dit d’abord que ça n’existe pas dans le règlement. Alors que dans le règlement, depuis 2019 et même peut-être avant, on peut le voir dans le contrat de concession dans son article 4 qui l’a catégorisé.

On a dit : pour un stade de plus de 15 mille places, la caution c’est de 2 millions FCFA. Pour un stade de 15 mille places, c’est 1 million FCFA. Moins de 15 milles places, effectivement c’est de 250 ou 400 mille FCFA. Ça, c’est dans les textes, dans le règlement. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas le savoir ? parce quand on est promoteur, on doit savoir cela.

Deuxièment, l’arène nationale compte plus de 15 mille places. La caution aurait dû être 2 millions FCFA. Et nous avons dit non, ce n’est pas la peine, faisons-le à 1 million. S’il dit que cette caution-là n’a jamais été appliquée : d’abord il dit que ça n’existait pas ; il va jusqu’à s’aventurer pour dire que ça existait. Moi je dis non (il se répète). C’est pourquoi qu’il a tout Faux.

Parce que l’année passée, quand il y a eu la covid, il y avait des promoteurs qui avaient déjà versé la caution au niveau du CNG. Et cette caution-là a été remboursée aux ayants-droits. C’est-à-dire aux promoteurs qui avaient versé cette caution. Je peux même vous citer des noms. Mouhamed Diop avait déposé sa caution 1 million, Mamadou Diakhaté dit Diak’s avait déposé également une caution, Babacar Guéye dit Mbaye Yékini avait déposé une caution et aussi Modou Dièye Séne avait déposé une caution. Et toutes ces personnes ont vu leurs cautions remboursées.

S’il dit que cet caution, n’a jamais existé, c’est extraordinaire. Il s’est vraiment aventuré sur un terrain où il s’est embourbé. Dans une collaboration, il faut que les gens jouent franc jeu. Mais intervenir dans une émission, qui est très suivie, pour évidement raconter du faux, ce n’est pas bien. Parce que le règlement te dément, les faits te démentent également. Donc, là il faut qu’il revoir sa copie », nous explique Bira Sène.

Sunu Lamb