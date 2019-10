Le président Polonais sera à Dakar

Cette séance de travail entre dans le cadre d’une visite de travail entamée lundi dans la capitale polonaise par le ministre sénégalais en charge de l’Eau et de l’Assainissement. Serigne Mbaye Thiam a rencontré en début de matinée, le chef de la diplomatie polonaise dans les locaux de ce ministère, à Varsovie.

“Nous avons évoqué les perspectives de coopération et la prochaine visite du chef de l’Etat polonais au Sénégal“, a expliqué Serigne Mbaye Thiam.

Il a également fait état de la volonté des deux pays d’asseoir une coopération sur le long terme et bénéfique conformément à un mémorandum qui avait été signé en 2016 par les deux parties à l’occasion d’une visite officielle du président Macky Sall dans ce pays membre de l’Union européenne.

Le ministre sénégalais a ainsi qualifié d’importante son déplacement dans ce pays en tablant ainsi sur un résultat fructueux d’une coopération au bénéfice des deux pays.

Lundi, au premier jour de sa visite à Varsovie, le ministre de l’Eau et l’Assainissement a rencontré son homologue chargé de l’Economie maritime et de la Navigation fluviale. Les deux officiels ont fait le tour des pistes de coopération dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement.

Serigne Mbaye et sa délégation ont ensuite participé à un séminaire auquel ont également pris part des fonctionnaires du ministère polonais des Affaires étrangères, des universitaires et chercheurs dans les domaines de l’hydraulique, de l’assainissement et des industriels.

La délégation sénégalaise a également visité une usine de traitement d’eau par ozonisation et rencontré les responsables de l’Université des sciences et vie de Varsovie.