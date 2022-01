Le procès de « Boy Djinné » renvoyé jusqu’au…

Le procès de Baye Modou Fall alias Boy Djinné pour son évasion du Camp pénal de Liberté 6 a été renvoyé jusqu’au 09 février prochain.

Appelé devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar, hier, avec ses co-prévenus, « Boy Djinné » a fait renvoyer le procès, et pour cause. Il était « très faible » et ne pouvait pas se tenir debout à cause de la grève de la faim qu’il a encore entamée, renseigne Actusen.

Pour rappel, en détention depuis trois ans, le multirécidiviste s’était fait la malle le 30 mai 2021 au petit matin de la prison de Camp pénal. Après quelques jours de cavale, Boy Djinné n’a pas mis du temps pour s’expliquer sur les raisons de son évasion de la prison du Camp pénal.

Baye Modou Fall avait déclaré avoir posé cet acte pour exiger son jugement. « Je lance un appel aux autorités, ces genres de dossiers doivent être vidés dans les meilleurs délais, car ces nombreuses évasions ne sont pas de mon gré. Je me suis évadé parce que je n’ai pas le choix. Mon dossier a été bloqué depuis 2018 par le juge Samba Sall, parce qu’il refuse de me donner une liberté provisoire », avait-il déclaré.