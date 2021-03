Le procès de l’OMART contre Ngoné Ndour renvoyé

Ce 1 er Mars 2021 l’affaire Omart contre la SODAV et autres a été évoquée à l’audience des référés du Tribunal de Grande instance Hors classe de DAKAR.

Les parties adverses ont commis des avocats, l’entier dossier leur a été communiqué et l’affaire renvoyée au 15 Mars 2021 pour plaidoiries.

Pour rappel, l’observatoire de la Musique et des arts du Sénégal ( Omart ) avait assigné en justice la Sodav pour expertise de sa gestion nébuleuse.

Une gestion tant décriée par les créateurs et qui a atteint son paroxysme avec la demande d’audit du gardien des arts et des artiste le président Macky Sall.

Ngoné Ndour Pca et Aly Bathily sont les principaux acteurs de cette bamboula et hemorragie financière .

La sodav est à genou avec quatre années de gestion sans aucune contrôle, et un fonds social qui représente 8,9% des collectes soit 100 millions par année sans la mise en place de la commission permanente de contrôle selon les dispositives de l’article 124 de la loi du 25 janvier 2008.

Sans l’exigence fonctionnelle de cette commission la sodav ne devait jamais démarrer de collecter au nom des créateurs.

Cette commission permanente de contrôle certifie la bonne santé de la sodav.

