Le procureur doit interpeller…Cissé Lô et Yakham Mbaye

Accusations de Moustapha Cissé Lô sur la distribution des semences et engrais : Faut-il ouvrir une information judiciaire ?

Moustapha Cissé Lô n’est nullement désarmé. La preuve, il continue de toujours tirer. Il tient bien son surnom de « El pistoléro ». Sur les plateaux de la chaîne de télévision Sen Tv, Moustapha Cissé Lô a encore dégainé son arme. Et, c’est pour revenir sur ses accusations, contre l’Etat du Sénégal qui fait bénéficier des semences et engrais à des affairistes qui n’ont rien à faire dans le secteur de l’agriculture. Sauf, que ces semences et engrais ne peuvent que les permettre de s’enrichir illicitement sur le dos du peuple sénégalais.

Pour des intérêts politiciens et personnels calculés ou pas, il faut le reconnaître, Moustapha Cissé Lô touche un scandale des plus récurrents au Sénégal, à savoir que des personnes qui n’ont rien à voir dans le secteur de l’agriculture bénéficient de quotas de semences et d’engrais à l’occasion de l’ouverture des campagnes agricoles. D’ailleurs, dans sa réplique à Moustapha Cissé Lô, Yakham semble confirmer que tout ceci est de vrai, en indiquant que celui-ci a bénéficié de ces mêmes quotas.

Ce qui montre que les agriculteurs, les véritables ayants-droit, avaient bel et bien raison durant toutes ces dernières nombreuses années à pointer du doigt les nombreux problèmes qui existent dans la distribution des semences et engrais. Une véritable mafia, dont l’Etat est le principal organisateur, suivant les propos et aveux de taille de Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye se s’est installé dans ce secteur. Le peuple sénégalais a besoin de savoir, et surtout que sa lanterne s’éclaire, sur qui sont ces principaux bénéficiaires qui ne sont qu’une clientèle politique entretenue sur son dossier. Ailleurs, dans des démocraties avancées, le Procureur de la République aurait certainement ouvert une information judiciaire sur cette affaire.

La rédaction de Xibaaru