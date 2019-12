Les « Fous » de l’APR enflamment la…République

Tiraillements au sein de l’APR : Bienvenue dans le domaine des « fous » de la République

Au sein de l’Alliance pour la République, c’est le printemps des déballages. Si ce n’est Me Djibril War, c’est alors Moustapha Cissé Lô, Yakham Mbaye, Farba Ngom de sortir de sortir des cafards contre les uns et les autres. Dans l’émission « Faram Facce », Farba Ngom taxe de « fou » Moustapha Cissé Lô. A vrai dire, on se retrouve dans un milieu de « fous de la République ». Et ceci est tout simplement dramatique.

Si ce n’est que la gouvernance au Sénégal n’est qu’entre les mains d’individus indignes de toute confiance. Le vaillant peuple qui endure toutes sortes de souffrances (faites un tour dans les fins fonds du pays pour vous en rendre compte !) ne peut compter sur des individus qui n’ont aucun mérite, qui s’enrichissent indûment sur son dos, avec pour seul CV, être des proches du Président Macky Sall. Parlant de Moustapha Cissé Lô, Farba Ngom affirme : « C’est le plus sale au Sénégal. Il se fait passer pour Monsieur propre, mais c’est le plus sale. C’est un fou qui est parmi les normaux. Un vice-Président de l’Assemblée qui insulte dans l’hémicycle, est un vrai fou. Et ce fou, c’est la chicote qui est bien pour lui. Je détiens certaines des lettres de Cissé Lô qui me demande de l’argent. Du temps de Diouf, il était gérant de secco, il avait détourné 30 millions ». Des accusations qui reprennent celles de Yakham Mbaye formulées à l’encontre de Moustapha Cissé Lô. C’est comme si, au Palais, on avait mandaté les plus « fous » pour répondre à un autre « fou ».

La gouvernance des « fous » s’est installée au Sénégal. On ne sait même plus, s’il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, il faut oser le reconnaître, la nullité et la médiocrité sont devenues le lit de la gouvernance au Sénégal. Quel désastre !

La rédaction de Xibaaru