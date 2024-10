Le Projet : Tout ça pour ça ? (Par Doudou Diouf)

Samba est décédé lors des manifestations qui se sont déroulées au Sénégal en Mars 2021.

Ce jeune engagé pour son peuple était un des instigateurs de ces marches contre » l’injustice « , disait-il. Je l’appréciais car il était entier.

Samba me contait avec aplomb le PROJET que leurs leaders leur avait chanté lors de leur rencontre protestataire. Il me soutenait mordicus que ce PROJET serait la SOLUTION pour notre pays, pour la jeunesse. Son engagement inspirait le respect car aimer le meilleur pour son pays et agir dans ce sens quitte à initier une révolution, force le respect.

Ce PROJET écrit par plus de 4000 experts dans tous les domaines, était le sésame pour le Sénégal sur la route du Développement. Ce projet était inédit, c’était LA SOLUTION, me disait-il. Et ceci méritait le sacrifice ultime.

Je n’ai jamais eu de cesse de le calmer en lui expliquant que le pays est entrain de se construire, patiemment, obstinément malgré les impondérables. Et que, dans ce pays de dialogue, il est préférable de discuter, d’échanger pour délier les noeuds et ne pas se radicaliser car tout problème a une solution. Personne n’a une baguette magique pour changer le quotidien des Sénégalais.

Et Samba ne savait pas que : » Beau projet et drap neuf rétrécissent au lavage ».

Malheureusement, il fut une des victimes collatérales de ces manifestations. Puisse t’il reposer en paix.

Trois(03) années plus tard, à la faveur d’une alternance démocratique, ses « fameux » leaders accédèrent à la magistrature suprême par le fait du peuple. L’espoir commençait à renaître. Le fameux Projet sera mis en œuvre et le Sénégal allait changer.

Que nenni!!! Ce projet à défaut d’être original ou inédit n’était qu’un vulgaire plagiat des programmes précédents, opérationnel sur le papier et sur le PowerPoint mais en réalité amorphe, navrant, décevant… Inconséquent… Les qualificatifs à ras les pâquerettes ne manquent pas. On aurait dit qu’ils voulaient » réinventer l »eau chaude « .

» Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément «

À la déclamation chaotique de ce PROJET, la déception était lisible sur le visage des Sénégalaises et des Sénégalais.

L’on est tenté de se poser la question amère de savoir :

TOUT ÇA POUR ÇA???

Le modus operandi de la « nouvelle majorité » qui consiste à cloner la démarche de feu l’illustre Président Mamadou Dia, pendant les premières années de l’indépendance, est inopérant et, est d’un autre siècle.

La proclamation du référentiel et fumeux « PROJET », qui n’est rien d’autre qu’un plagiat du Plan Sénégal Émergent du Président Macky Sall, est venue accentuer nos craintes.

Le Constat est unanime. Le chemin que prend le pays est alarmant.

Cette belle et résiliante démocratie est entrain de subir un JAILBREAK ( Débridage ).

Nos vénérés guides religieux sont devenus des intellectuels qu’il faut « corriger » pour certains morveux . Ces derniers dont la récente absorption du lait de leurs mamans n’a pas encore connu le rot de la sagesse continuent de se pavaner dans les ors de notre palais, tranquilles. La menace et la privation de liberté avec une intonation autocratique sont devenues mode de gouvernance.

Une Théocratie aux relents d’une autocratie, contraire aux valeurs sénégalaises ne saurait prospérer.

Conscients de n’être capables d’aucun changement notable pour le quotidien du Sénégalais après quelques mois de gouvernance, alors que le pays est à l’arrêt, ils projettent le développement à l’horizon 2050, autant dire aux calendes grecques puis nous servant comme calmant 20 pages esquissées avec Illustrator et Photoshop.

TOUT ÇA POUR ÇA ?

Pire ils essayent de nous inoculer un instinct grégaire en agitant une reddition des comptes, en bâillonnant toute presse jugée réfractaire, coupables avant l’heure, en instrumentalisant le couperet du fisc à leur encontre.

L’espoir que nourrissait le peuple en les élisant, est entrain de fondre comme beurre au soleil. Nos jeunes, dans un élan de désespoir incommensurable, alimentent la recrudescence des voyages en pirogue, par le désert, etc… au péril de leur vie vers de supposés Eldorados.

Le tryptique funeste que proposent Le Président Diomaye FAYE, son premier ministre et les partageurs du gâteau ensanglanté du pouvoirisme sont en réalité : Tappalé, Tiokass et Tek Khel.

Il avait un projet pour arriver au pouvoir mais pas celui de diriger de manière démocratique le pays, avec une vraie vision du Sénégal de demain.

La Rupture est un vain mot dans la bouche de purs produits frelatés et médiocres du » Système « .

Comme disent les ivoiriens : » un avion qui décolle n’a point besoin de rétroviseurs… ».

Le peuple Sénégalais, floué par l’amateurisme et la médiocrité de ces nouveaux gouvernants, se prépare à un vote sanction contre ce régime de tâtonnements, similaire à un bateau ivre, le 17 Novembre prochain lors des élections législatives anticipées.

Soyez assez alertes et prêts à exprimer votre amertume dans les Urnes comme vous savez si bien le faire, Sénégalaises et Sénégalais.

Les Sénégalais sont bien outillés quand il s’agit de voter et de choisir leurs représentants.

Votez et faites voter la liste de la Coalition Samm SA Kaddu pour mettre fin à ces tâtonnements.

Votez Samm Sa Kaddu pour mettre fin à ces reniements,

Votez Samm Sa Kaddu pour mettre fin aux errements de ce régime sans boussole,

Votez Samm Sa Kaddu pour restaurer l’orthodoxie républicaine et l’espoir chez les populations.

Votez Samm Sa Kaddu, JEUNESSE SÉNÉGALAISE, pour sanctionner ceux qui vous ont leurrés, trompés et trahis.

ET Donnez la majorité à la liste SAMM SA KADDU pour une vraie assemblée Nationale du Peuple Sénégalais et non une chambre d’applaudissements de bénis Oui-Oui.

VIVE LE SÉNÉGAL

VIVE LA COALITION SAMM SA KADDU

Doudou Diouf

Coalition SAMM SA KADDU

Médina, Dakar.