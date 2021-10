Le PS de Diarrère ne soutiendra aucun candidat

Nous, Cellule de Communication du Candidat du PS Diarrère en l’occurrence le Camarade Dibcor FAYE, par ailleurs Secrétaire Général National du MEES, Membre du Secrétariat Exécutif du Parti Socialiste et Membre du Bureau Politique, tenons à informer l’opinion nationale et internationale que notre Candidat ne travaille avec personne contre personne et que l’Article paru dans le journal l’ AS dans sa livraison du 18/10/21 indiquant un Soutien du Parti Socialiste à un tiers n’est rien d’autre que l’œuvre de personnes mal intentionnées qui ont sans doute peur de cette vague d’adhésion massive de jeunes, d’hommes et de femmes réfléchis qui incarnent l’espoir d’un vrai changement de cap et de dynamique dans la Commune de Diarrère.

Nous dénonçons cette manipulation politique puérile et invitons nos militants et Sympathisants à continuer le travail de terrain déjà entamer sans accepter de se faire distraire.

Au demeurant, il est bon de le répéter afin que nul l’ignore, le Camarade Secrétaire Général Dibcor FAYE ne se voit derrière personne, et ne compte être derrière personne fut-il ministre Secrétaire d’état.

Notre engagement à Rassembler les hommes et femmes de Diarrere dans une dynamique irréversible de développement communautaire durable, une cohésion sociale sans disparité et clanisme, ne saurait perdre de temps ni d’énergie pour accompagner des personnes qui n’ont que la domination et le combat de personnes comme alternative.

Notre candidat, connaissant très bien les réalités politiques du terrain ne s’est jamais positionné dans des manœuvres au niveau local . Il s’est toujours positionné sur le terrain en répondant toujours aux doléances des populations qui lui sont soumises et en parlant à toutes les forces progressistes.

Son quotidien réside dans la quête d’un Grand Rassemblant avec l’ensemble des Forces vives de la Commune, en témoigne sa dernière communication ce dimanche à Songhorma ou il reafirmait sa ferme volonté de construire une Commune viable économiquement, socialement, culturellement et écologiquement avec les filles et fils de la commune sans distinction aucune.

Fait à Diarrère le 20.10.21

La cellule de communication du Candidat Socialiste Dibcor FAYE