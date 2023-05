En sa qualité de conseil du président du parti Pastef, Ousmane Sonko qu’il considère persécuté et brutalisé par les autorités qui agissent « sans mandatement de la justice » et aux mépris de la constitution, des lois et règlements, Me Ciré Clédor Ly dans un langage juridique, a revisité certains passages du discours de son client qui a accordé une interview à Walf TV. Ousmane Sonko s’est, en effet, prononcé largement sur son procès qui reprend ce mardi.