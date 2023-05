L’Ado joue a un jeu-vidéo, ses parents coupent la wifi…il tente de les tuer

Accro aux jeux-vidéo, un adolescent de 16 ans frappe et étrangle ses parents qui lui ont coupé le wifi.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi au domicile familial de Toulouse, en Haute-Garonne.

Vers minuit, les parents ont coupé le wifi car leur fils de 16 ans refusait d’arrêter de jouer aux jeux-vidéo.

Cela faisait des mois que l’adolescent ne sortait plus de sa chambre. Il séchait les cours et ne mangeait plus avec ses parents.

Fou de rage, le jeune homme a poussé sa mère et l’a menacée avec un manche en bois. Le fils a étranglé son père et l’a roué de coups de poing au visage. Il a ensuite pris un couteau et a menacé ses parents.

Le petit frère est sorti dehors pour demande de l’aide à un voisin.

Ce dernier a réussi à calmer l’agresseur, en attendant la police.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, ont interpellé le suspect. Placé en garde à vue, il a reconnu partiellement les faits.

Il sera jugé le 21 juin pour « violence sur ascendant avec arme blanche ».

Source FD