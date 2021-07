Le régime de Macky à la recherche de trois juges constitutionnels

Le régime BBY, à la recherche de trois juges constitutionnels pour l’émirat gazier

Par deux fois, ces dernières semaines, les députés de l’opposition démocratique ont saisi le Conseil constitutionnel pour invalider la loi soi-disant anti-terroriste et la loi électorale. Tout le monde sait que le Président Macky Sall a introduit ces lois en procédure d’urgence pour poser les bases de la capture de l’Etat à travers un troisième mandat, quatrième mandat, énième mandat, bref présidence à vie ou l’émirat gazier. Ces lois ont un seul objectif : réduire l’opposition à sa plus simple expression et en finir avec l’alternance démocratique.

Il est bon de rappeler que le Président Macky Sall, avec la bénédiction de BBY, fait tout cela pour gérer la manne financière pétrolière et gazière prévue à partir de 2023 et 2024. Il s’agit pour ces prédateurs de se partager la rente et de se constituer en aristocratie comme la famille Bongo au Gabon ou la famille Fayçal en Arabie saoudite.

Alors que le Conseil constitutionnel doit être réformé ou transformé en Cour constitutionnelle comme le soutenaient les Assises nationales, Macky Sall, lui, a proposé d’amener le nombre de membres de cinq à sept. Au moment où j’ai saisi le Conseil au nom de mes dix-neuf collègues pour attaquer les articles 29, 30 et 40 de la loi électorale qui, dans le fond, donne le pouvoir à une commission administrative de décider qui doit être électeur ou pas, il manque trois membres au dit conseil.

Si Macky Sall tarde à nommer les trois membres, c’est parce qu’il cherche trois sénégalais ou sénégalaises totalement acquis à la cause du troisième mandat et à l’émirat gazier.

Mamadou Lamine Diallo