Le régime s’attaque à une épineuse question…Diomaye sort des solutions

Des solutions commencent à émerger des centres d’incubation du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye s’attaque à une question épineuse. Le chef de l’Etat et son gouvernement veulent prendre le taureau par les cornes. S’ils réussissent, ils vont avoir tous les jeunes à leur côté.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé, jeudi 24 avril 2025, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), la cérémonie d’ouverture de la 4e Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité. Cette édition, placée sous le thème « Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère », a réuni les autorités gouvernementales ainsi que des représentants des travailleurs, du patronat et des partenaires techniques et financiers.

Dans son allocution, le Chef de l’État a réaffirmé que l’emploi, en particulier celui des jeunes, constitue une priorité nationale. « Depuis mon investiture, j’ai placé l’emploi des jeunes au cœur de nos priorités. C’est une question de dignité, de stabilité et de développement », a déclaré Bassirou Diomaye Faye qui semble déterminer à impulser une nouvelle dynamique. Ce pour trouver des solutions définitives à cette épineuse question qui a résisté à tous les régimes passés.

Lors de son allocution, le président a rappelé quelques mesures phares. «Sous la coordination du Premier ministre, nous avons engagé l’élaboration d’une politique nationale ambitieuse en matière d’emploi et d’employabilité», a-t-il déclaré. Il a également annoncé la finalisation prochaine d’un pacte de stabilité sociale, censé renforcer l’attractivité du pays, stimuler l’économie et encourager le développement du secteur privé. « Nous devons faire du Sénégal une terre d’opportunités pour sa jeunesse », a-t-il martelé.

Parmi les chantiers évoqués, figure la révision de la convention liant l’État aux employeurs, afin de mieux répondre aux exigences du marché du travail. Objectif déclaré : insérer 3 500 jeunes dès 2025. Mais pour le président, ces efforts structurels ne peuvent être durables sans une profonde réforme législative. « Nous allons moderniser le Code du travail et repenser notre système de sécurité sociale pour mieux protéger tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle », a-t-il assuré.

La formation professionnelle occupe également une place stratégique dans le plan d’action du gouvernement. « Nous devons adapter nos formations aux réalités du terrain, et donner aux jeunes les outils pour entreprendre et réussir chez eux », a-t-il souligné. Avant de faire comprendre que le dispositif d’insertion sera aussi renforcé par la création d’incubateurs dans les établissements professionnels, l’organisation de masterclass, de caravanes de l’insertion, et par la mise en place d’une plateforme nationale dédiée à l’emploi. Selon lui, «ces réformes n’auront de sens que si elles s’inscrivent dans un climat social apaisé. C’est à ce prix que nous bâtirons un avenir solide pour notre jeunesse et pour le Sénégal tout entier».

Le président Diomaye ne pouvait agir autrement. Les chiffres du chômage au Sénégal sont alarmants. Selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le taux de chômage a connu une hausse au premier trimestre de l’année 2024 de 20,3 % comparé au taux de 19,5% enregistré à la même période en 2023. Sur le marché du travail, beaucoup de personnes ont été licenciés depuis l’arrivée du nouveau régime. Une mauvaise politique qui accroît la colère chez certains travailleurs.

Pendant ce temps, l’émigration clandestine a repris de plus belle. Pour certaines personnes, c’est un signe du désespoir des jeunes. Une jeunesse qui a tout misé sur le régime de Pastef. Alors, les solutions annoncées par le président pourraient permettre de décanter la situation. Mais Diomaye doit éviter l’erreur de ses prédécesseurs. C’est-à-dire faire des promesses ou lancer des projets de courte durée. Il est temps de changer d’approche dans la question de l’emploi des jeunes !

