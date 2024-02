Objet : le RESTIC se joint au patronat pour le respect du calendrier électoral et le respect de la constitution.

Le RESTIC qui est compose’ d’entreprises dans les Technologies de l’information et de la Communication, du numérique et digital se joint au patronat dont la CNES et le CIS pour demander le respect de la constitution et la restauration du calendrier républicain initial pour la stabilité seule gage de progrès économiques.

L’économie du Sénégal est structurée à 99% autour des PME et PMI dans tous les secteurs et sous-secteurs économique, le digital dont les TIC y compte pour 8% et apporte 12% au PIB pour 2500 milliards de chiffre d’affaires dont les télécommunications, l’équipement et la fourniture qui comptent pour 2000 milliards de CA et plus de 60 000 travailleurs. Depuis la covid 19 le secteur du numérique et des TIC en général enregistre une croissance presque stationnaire autour de 4%.

Le contexte politique que nous observons présentement accentue les risque et fragilité qui vont impacter très négativement la survie des PME et PME et par conséquent la production globale du pays et la richesse générée.

Le RESTIC implore l’élargissement des entrepreneurs du numérique emprisonnes en l’occurrence le fondateur et gérant de Koppar Express.

Comme en 2011 le RESTIC réitère son ancrage dans le tissu socio-économique du Sénégal et rappelle à nos autorités l’impératif de stabilité sociale et politique pour une économie qui vise l’émergence. La stabilité institutionnelle et politique est une condition pour l’essor de l’investissement indispensable dans notre secteur. Notre pays à besoin de 400 milliards per annum pour 15 ans dans les TIC pour sa mise à niveau et l’investissement en innovation d’où la stabilité qui attire les investissements directs étrangers et les fonds institutionnels.