Le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique

Le Rwanda a annoncé ce lundi 17 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l’ex-puissance coloniale d’avoir « pris parti » pour Kinshasa « bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo (RDC) ». Les tensions diplomatiques montent encore d’un cran entre les deux pays, alors que les relations s’enveniment déjà depuis longtemps.

Selon le communiqué de Kigali, la Belgique a « constamment miné » le pays, « bien avant et pendant le conflit en cours en RDC ». Bruxelles est notamment accusé de continuer de se mobiliser contre le Rwanda dans différents forums, indique Lucie Mouillaud, notre correspondante à Kigali.

Perçu comme l’élément moteur de sanctions, notamment au sein de l’Union européenne, la Belgique est accusée par Kigali de propager des « mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée contre le pays ».

La mission diplomatique, menée par un chargé d’affaires depuis le départ sans remplacement du dernier ambassadeur en juillet dernier, a 48 heures pour quitter le Rwanda. Une décision « disproportionnée » réagit en annonçant des mesures similaires le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, et qui illustre, poursuit-il, qu’en cas de désaccord, Kigali préfère ne pas dialoguer.

L’Union européenne (UE), pressée notamment par la Belgique, a adopté ce lundi des sanctions contre des personnalités rwandaises en raison du soutien de Kigali à l’offensive du groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo (RDC).

« La Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional »

« Aujourd’hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l’égard du Rwanda, dans le but de déstabiliser le pays et la région », a accusé Kigali. « La décision d’aujourd’hui reflète l’engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais, ainsi qu’à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel », ajoute le communiqué, cité par l’Agence France Presse.

En février, le Rwanda avait déjà suspendu la coopération sur le développement avec la Belgique, dénonçant une campagne de Bruxelles qualifiée d’agressive contre le pays. Une campagne de nouveau condamnée ce dimanche dans un meeting par le président Paul Kagame dans un discours très virulent contre les autorités belges.

Source : RFI