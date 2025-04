Le scandale Covid infecte le «Macky»…d’anciens ministres vers la prison

Le scandale des 1000 milliards du Fonds de riposte contre le Covid-19 continue d’alimenter les débats. Un rapport de la Cour des comptes a épinglé plusieurs hauts responsables. Ces hommes et femmes sont soupçonnés de s’être enrichi sur le dos des sénégalais. Au Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) on crie justice. Une justice qui risque d’envoyer certains anciens ministres en prison.

L’opération «Gokhi» est en marche. La machine judiciaire est en marche dans le scandale des fonds Covid-19. Depuis le début de la semaine, plusieurs cadre de l’administration, des communicateurs traditionnels et des artistes ont été arrêtés et déférés au parquet. Pour recouvrer leur liberté et éviter la case prison, beaucoup ont mis la main au portefeuille. Plusieurs millions ont été récupérés en un délai aussi court. Et la justice n’en qu’aux premières «vagues» d’arrestations.

Face à la presse, jeudi dernier, les procureurs ont fait le bilan de cette traque. « Des arrestations ont été ordonnées et exécutées. Hier (mercredi NDLR), la Division des Investigations Criminelles (DIC) nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7 autres », a déclaré le procureur. Entre mardi et mercredi, «la Division des Investigations Criminelles a conduit au parquet de Dakar, sur instruction de M. le Procureur de la République, 27 personnes. La plupart d’entre elles ont proposé de consigner, et les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. Ainsi, nous avons pu recouvrer la somme de 258 448 233 francs CFA », a expliqué Ibrahima Ndoye.

Dans ce scandale des 1000 milliards du Covid, les enquêtes sont toujours en cours. Les huit rapports reçus font toujours l’objet d’une exploitation approfondie. «Toutes les responsabilités seront situées. Toutes les pistes d’investigation seront exploitées. Et toutes les niches seront, bien évidemment, dépoussiérées, pour qu’on puisse identifier tous les niveaux de responsabilité et tous les intervenants dans cette chaîne de prévarication », a assuré le procureur. Ainsi donc, les membres de l’ancien régime doivent se préparer à de nouvelles arrestations.

Et les anciens ministres risquent de devenir les «trophées de chasse» de Pastef. «Une résolution de l’Assemblée nationale est requise pour autoriser la comparution des anciens ministres devant la Commission d’instruction», a déclaré Mbacké Fall, procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Ces ministres filent tout droit vers des lendemains incertains. Ils risquent d’être les premiers cas de la Haute Cour de justice. De part les fonctions qu’ils occupaient, ils ne peuvent que passer par cette Cour.

«Tous les ministres qui ont agi et commis des infractions dans l’exercice de leurs fonctions sont justiciables devant cette Haute Cour», a promis le procureur. Même si aucun nom n’est encore avancée officiellement, la rumeur va bon train sur les réseaux sociaux et dans la presse. Des confrères commencent déjà à faire circuler des listes. Mais une chose est sûre : tous les anciens ministres sont dane le viseur des nouvelles autorités. Une seule erreur peut leur être fatale.

Certains se demandent pourquoi les nouvelles autorités ont opté pour la Haute Cour de justice ? La réponse à cette question est toute simple. Bénéficiant d’un privilège de juridiction, est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison, ainsi que les membres du gouvernement accusés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle est présidée par le plus haut magistrat de l’ordre judiciaire du Sénégal, à savoir le premier président de la Cour suprême, Mahamadou Mansour Mbaye. Son suppléant est le président de la Chambre pénale de cette même cour. La Haute cour comprend également huit juges titulaires et leurs suppléants, tous députés élus par leurs pairs.

Même si les juges prêtent serment dès leur élection devant l’Assemblée nationale, ils peuvent être récusés s’ils sont parents ou alliés de l’accusé jusqu’au sixième degré en ligne collatérale.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn