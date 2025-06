Le Sénégal dans le viseur de Trump… la politique diplomatique à l’épreuve

L’horizon politique américain se redessine, et avec lui, les contours d’une politique migratoire qui a déjà marqué les esprits par sa fermeté sous l’ère Donald Trump. Le retour du successeur de Joe Biden à la Maison Blanche a toujours suscité l’incertitude à travers le monde. Et le Sénégal ne fait pas exception à la règle. Les liens avec la diaspora aux États-Unis sont profonds et les enjeux, considérables. La politique migratoire de Trump, caractérisée par une approche restrictive et des expulsions massives, pose des défis majeurs pour la diplomatie et l’économie du pays ouest-africain.

Au cœur de la politique migratoire de Donald Trump se trouve une rhétorique axée sur la « sécurité nationale » et la « priorité aux citoyens américains ». Cette approche s’est traduite par un renforcement drastique des contrôles aux frontières, une augmentation des détentions et, surtout, un durcissement des procédures d’expulsion. Des milliers de personnes, parfois établies depuis des décennies aux États-Unis, ont été contraintes de retourner dans leurs pays d’origine, souvent sans préavis suffisant, bouleversant ainsi des vies et des familles entières. Les communautés africaines, et sénégalaises en particulier, n’ont pas été épargnées par cette vague d’expulsions.

Selon des informations du Washington Post, l’administration de Donald Trump envisage d’étendre considérablement la liste des pays interdits d’entrer aux Etats-Unis. Trente-six nouveaux pays sont visés, dont le Sénégal et 24 autres pays africains. Beaucoup de nos compatriotes résident dans ce pays avec des statuts migratoires complexes, allant de visas expirés à des situations irrégulières. Les expulsions passées ont déjà montré la vulnérabilité de ces populations, souvent sans ressources suffisantes pour contester les décisions des services d’immigration.

Le retour de Trump n’a fait qu’intensifier cette pression, avec des rafles et des expulsions ciblées qui pourrait déstabiliser davantage la diaspora sénégalaise, pourtant essentielle pour l’économie nationale via les transferts de fonds. À travers de nombreuses images sur les réseaux sociaux, on voit comment les services de l’émigration, aidées par d’autres forces, traquent les migrants…jusque dans leur lieu de travail. Des images qui font le tour du monde.

Dans une note parvenu à la rédaction de Xibaaru, le ministère sénégalais des Affaires étrangères, via ses représentations consulaires, annonce mener des actions de sensibilisation pour protéger les intérêts des Sénégalais. Mais la peur constante d’être appréhendé et renvoyé dans son pays d’origine crée un climat d’anxiété et de précarité, limitant l’intégration et la participation pleine et entière à la vie sociale et économique chez les «étrangers» aux États-Unis.

Face à cette menace potentielle, le Sénégal se trouve confronté à des défis diplomatiques et socio-économiques majeurs. Sur le plan diplomatique, il sera impératif de renforcer les canaux de communication avec l’administration américaine, quelle qu’elle soit, pour défendre les intérêts de la diaspora. Il s’agira de plaider pour des solutions humaines, d’assurer une assistance consulaire efficace aux citoyens en difficulté et de négocier des accords qui protègent au mieux les Sénégalais résidant aux États-Unis.

Sur le plan socio-économique, un afflux potentiel d’expulsés représenterait une charge supplémentaire pour un pays déjà confronté à des enjeux de développement. Il faudrait prévoir des mécanismes d’accueil, de réinsertion et d’accompagnement pour ces compatriotes forcés de revenir. Cela inclut des programmes de formation, d’aide à l’emploi et de soutien psychologique, afin de minimiser l’impact de ces retours forcés sur les familles et l’économie locale.

La politique migratoire de Donald Trump, synonyme d’expulsions et de restrictions, constitue une menace directe pour la diaspora sénégalaise. Elle interpelle également la politique diplomatique du Sénégal, qui devra faire preuve de résilience, de proactivité et d’ingéniosité pour protéger ses citoyens et naviguer dans un environnement international en constante mutation. Le défi est de taille, mais la capacité du Sénégal à s’adapter et à anticiper sera déterminante pour l’avenir de ses ressortissants et de son développement.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn