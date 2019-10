Le Sénégal nie avoir fraudé sur l’âge des footballeurs

Le Sénégal s’est qualifié pour la Coupe du Monde après la disqualification de la Guinée, qui a été épinglée pour avoir fraudé sur l’âge de ces joueurs lors de la Can U-17 en Tanzanie.

La fédération sénégalaise de Football précise que ses joueurs avaient subi les tests IRM initiés par la CAF lors de CAN U-17.

Des test IRM aléatoires seront effectués entre le 22 et le 24 octobre au Brésil par la FIFA.

Le Sénégal a apporté trois changements à l’équipe qui l’a représenté à la Coupe des Nations U-17 en avril dernier.

Le milieu de terrain El Hadji Gueye et les attaquants Maleye Diagne et Ousmane Diallo – qui faisaient partie de cette équipe en Tanzanie – ont tous été écartés par l’entraîneur Malick Daf.

Ils ont été remplacés par Mamadou Aliou Diallo, Mbaye Ndiaye et Ibrahima Sy.

Les trois autres représentants de l’Afrique à la coupe du monde U-17 au Brésil sont le Cameroun, le Nigeria et l’Angola.

Le Sénégal, qui est déjà au Brésil pour préparer le tournoi évoluera dans le groupe D aux côtés des Etats-Unis, du Japon et des Pays-Bas et affrontera les Etats-Unis lors de leur premier match le 27 octobre.