Le serpent le mord…Il mord le serpent 2 fois et le tue

Un homme t.ue un serpent avec ses dents après avoir été mordu par le reptile

Un Indien, Santosh Lohar, a mordu à m0rt un serpent en représailles après que le reptile l’ait att.aqué pendant une sieste.

Cet incident inhabituel a eu lieu à Pandua, Jharkhand, en Inde.

L’homme de 35 ans dormait paisiblement lorsque le reptile l’a att.aqué. Réagissant rapidement, Lohar a saisi le reptile avec une barre de fer et l’a mordu deux fois.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi cette méthode peu orthodoxe, Lohar a expliqué à India Today : « Dans mon village, on croit que si un serpent vous mord, vous devez le mordre deux fois pour neutraliser le venin. »

Cette croyance, bien ancrée dans sa communauté, l’a poussé à agir de cette manière, persuadé que mordre le reptilel’empêcherait de m0urir. Il s’agit d’une superstition très populaire dans sa région.

Le type de serpent qui a attaqué Lohar n’a pas été confirmé, mais il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin. Les médecins lui ont administré un antidote anti-venin, et il a été libéré le lendemain, en bonne santé.

L’Inde abrite près de 300 espèces de serpents, dont plus de 60 très venimeuses. Parmi ces dernières, on compte le cobra indien, la vipère de Russell, le krait commun et la vipère à écailles de scie. Ces reptiles dangereux représentent une menace constante, mais les croyances et superstitions locales influencent souvent les réactions face à ces créatures.

Source AM