Le Show de Macky et Marème à Dubaï…Ils ridiculisent le Sénégal

Le Sénégal a fait parler de lui à l’exposition universelle Dubaï 2021 le mercredi passé. Notre président, Macky Sall avec la première dame, accompagnés d’une forte délégation étaient au rendez-vous. Mais ce groupe a laissé des traces qui resteront dans l’hémisphère qatari. Toute la nation a été ridiculisée par une horde de griots qui accompagnait le couple présidentiel. Au moment où les nations souveraines cherchent les voies et moyens pour développer leurs pays, nos gouvernants continuent à nous envoyer des années en arrière.

Le président Macky Sall devrait revoir ses priorités. Le chef de l’Etat qui veut une nation propre sans incivisme, est l’artisan du désordre dans ce pays. Pour preuve, des griots, des affairistes, des personnes sans intérêt pour la nation étaient dans la délégation présente à Dubaï. Ce groupuscule de personne tournait toujours autour de la première Dame. Et cette dernière se sentait bien à l’aise. Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux on voit une Marième Faye Sall bien souriante en complicité avec ses griots.

Et au moment où la question de la distribution des passeports diplomatiques se pose, le Sénégal avait besoin de tout, sauf d’un show à Dubai. Mais il a fallu que le président Macky Sall exporte l’exhibitionnisme et l’extravagance homo-senegalensis chez des partenaires aussi stratégiques. Le chef de l’Etat vient de rater un virage pour faire promouvoir sa « gouvernance sobre et vertueuse ».

C’est dommage que les dirigeants de ce pays ne fassent rien pour prendre de la hauteur. Lorsque le griotisme atteint le cœur de l’Etat, le Sénégal est en danger. Désormais les intellectuels sont mis au placard pour ne laisser place qu’à des flagorneurs et de laudateurs qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Et dans ce cas de figure on ne peut avoir que de tels comportements dans nos délégations

Le Président de la République Monsieur Macky Sall ne doit pas, ne peut pas fustiger le comportement de ces compatriotes en terre étrangère. Une telle chose ne se fait pas. Tout le Sénégal est ridiculisé. Désormais le pays sera perçu à l’étranger comme celui de personnes qui ne sont intéressées que par le voyez-moi. C’est à cause de tel comportement que des personnes comme Eric Zemmour n’arrivent pas à respecter les africains, surtout les sénégalais.

Le manque de sérieux au Sénégal vient de très haut et le couple présidentiel vient d’en faire la démonstration. Avec leurs « Sénégalaiseries », Macky et son épouse croyaient être les seuls à prendre part à ce sommet. Mais malheureusement ils viennent, une fois de plus, de démontrer que notre pays n’est pas prêt à se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Et le mauvais comportement de ces leaders, c’est le peuple qui en paiera les frais.

La bêtise sénégalaise ne surprend plus personne. Rappelez-vous récemment, lors du Magal, de cette dame qui était vêtu d’un masque en or. Ou de nos députés cités dans une affaire de trafic de faux billet. Mais continuent de vaquer librement à leurs activités. De tels comportement sont à bannir. Macky Sall et sa femme doivent être les précurseurs de ces changements. Et personne d’autres.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru