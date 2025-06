Le staff de «Fils de Tigre» dément tout recours

Depuis hier des voix alimentent des polémiques. Des rumeurs se propagent. On parle de recours qu’aurait introduit le fils de l’ancien lutteur Moustapha Guèye devant le Comité de gestion de lutte (CNG).

«Suite au combat opposant Le Fils du Tigre à Boy Ka, nous, membres du staff, tenons à clarifier notre position de manière ferme et respectueuse. Contrairement aux rumeurs infondées diffusées sur certaines plateformes, aucun recours n’a été déposé par l’écurie Fass. La défaite fait partie du sport. Et la dignité, elle, fait partie de notre éducation. Nous félicitons chaleureusement Boy Ka, pour sa victoire, son engagement, et le respect qu’il a montré tout au long du combat », ont écrit le Staff du Fils du Tigre dans un communiqué, ce jeudi 26 juin.

Il laissera entendre : «Le Fils du Tigre est jeune, prometteur, et déterminé. Il a affronte la pression et combattu avec le cœur. Il en sort grandi, prêt à travailler, progresser et revenir plus fort. À tous ceux qui nous soutiennent, nous vous remercions du fond du cœur. Le Tigre rugira à nouveau, avec plus d’expérience, plus de rigueur. À bientôt. Dans l’arène. Pour écrire la suite ».