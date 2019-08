Le transfert de Neymar réglé avant ce week-end ?

Si la rencontre entre dirigeants parisiens et barcelonais de mardi au sujet de Neymar n’était « pas une bonne réunion » pour le PSG, les discussions devraient s’intensifier jeudi et vendredi. Avec une contre-attaque attendue du Real Madrid.

Il y aura du beau monde en cette fin de semaine à Liverpool, où se réunissent, jeudi et vendredi, les présidents des plus grands clubs européens à l’occasion du comité exécutif de l’Association des clubs européens (ECA). Il sera question de la réforme de la Ligue des champions, mais pas que. Le dossier Neymar pourrait en effet prendre une tournure décisive, en marge de cet événement.

Le Brésilien veut toujours rejoindre le Barça mais la rencontre parisienne de mardi entre Eric Abidal, Javier Bordas, respectivement secrétaire technique et manager du club catalan, et Leonardo, directeur sportif du PSG, n’aurait pas beaucoup fait évoluer la situation. Car si les champions de France veulent bien récupérer Coutinho dans la transaction, les différentes offres de leurs homologues espagnols, qui ne souhaiteraient inclure ni Dembélé, ni Semedo et même Rakitic dans le deal, est toujours jugée insuffisante.

« Ce n’est pas une bonne réunion », glisse au Parisien une source au sein du club de la capitale, qui attend maintenant une contre-attaque du Real Madrid. Et d’après Mundo Deportivo, le transfert de celui qui était devenu le joueur le plus cher du monde (222 millions d’euros) en quittant Barcelone pour Paris à l’été 2017 pourrait se régler avant ce week-end.

Car Nasser Al-Khelaïfi va rencontrer dans le nord de l’Angleterre Josep Maria Bartomeu et Florentino Perez, les présidents du Barça et du Real. Le club merengue, qui n’a pas réussi à faire venir Pogba, devrait à son tour se positionner, et mettre ainsi la pression à leur historique rival. Ce qui servirait évidemment l’intérêt du PSG, qui n’a pas intérêt à ce que le dossier traîne en longueur. Sport.fr