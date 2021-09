Le français Alpha Condé est un cas d’école. Formé à la FEANF révolutionnaire et anti impérialiste en France, auréolé de son titre de principal opposant à Sékou Touré et Lansana Conté, il débarque en 2010 dans les valises de la Francophonie du Président Abdou Diouf. Pistonné au deuxième tour de la Présidentielle, décalée de six mois «Sic !», on l’impose Président de la République de Guinée.

Malgré cet accouchement dans la douleur, beaucoup de démocrates africains espéraient qu’Alpha Condé mettrait en place une gouvernance vertueuse et démocratique pour remettre la Guinée à l’endroit. Au finish, c’est le chaos ethniciste et la malédiction de la bauxite.“

Les forces spéciales contre la gouvernance prédatrice ; jamais deux sans trois !“

Je soutiens pour relancer l’Afrique de l’Ouest en particulier, qu’il faut refonder son capital social et institutionnel ; il urge d’établir la règle des deux mandats présidentiels de cinq ans maximum. La Charte de bonne gouvernance de la CEDEAO doit être modifiée dans ce sens.

Les Présidents Umaro de Guinée Bissau et Weah du Libéria se sont exprimés publiquement contre les forcings du troisième mandat. Dans le fond, la CEDEAO, affaiblie, n’a pas les moyens d’adopter ce point de vue et de le défendre.

Les interventions des forces spéciales au Mali et en Guinée nous posent une équation à résoudre. Destinées à lutter contre le terrorisme, elles se mêlent de gouvernance politique et prennent le pouvoir d’Etat face à des prédateurs indéfendables. Il faut donc trouver un mécanisme efficace pour empêcher les troisièmes mandats. C’est un impératif. Au Sénégal, l’unité de l’opposition démocratique s’est révélée impossible jusqu’ici.

Mamadou Lamine Diallo