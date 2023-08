L’écrivaine Fatou Diome s’adresse à la jeunesse africaine

Je voudrais dire à la jeunesse africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n’est pas un projet. Le ressentiment ce n’est pas un avantage. C’est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite.

Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d’aujourd’hui se dise : nous sommes à égale dignité avec n’importe qui d’autre, et que ce 3ème millénaire, il est aussi le nôtre, et je ne peux pas le passer avec un statut de victime. Je ne suis pas que cela.

Avant l’esclavage et la colonisation, l’Afrique avait aussi une histoire et des valeurs à défendre, et quand on regarde les vraies valeurs, elles sont toujours universelles.

Je voudrais dire à la jeunesse africaine levez-vous et appropriez-vous votre destin. Il ne faut pas que le passé vous possède, possédez votre passé, et créez votre futur.

Fatou DIOME

«Génération Consciente Africaine»