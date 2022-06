Législatives 2022 : Wallu ira en campagne avec ses couleurs

Rapport de l’Assemblée Générale constitutive du Comité électoral Départemental de Dakar

L’Assemblée générale de la Grande Coalition Wallu Sénégal du Département de Dakar s’est tenue ce mercredi 15 juin 2022 à partir de 17H à la Permanence Oumar Lamine Badji du Parti Démocratique Sénégalais sous la présidence du frère Joseph SARR, après désistement des doyens d’âge, les frères Doudou WADE et Assane BA, comme le stipule la note circulaire du Comité National de Pilotage (CNP) de ladite coalition.

Après les prières d’usage, pour une réunion constructive, dans la paix et la sérénité, le frère Joseph SARR a lu la note circulaire du CNP qui est à l’origine de l’Assemblée Générale et a ensuite décliné l’ordre du jour de la rencontre.

L’ordre du jour étant adopté, la parole fut donnée au frère Saliou DIENG, rapporteur de la Commission Nationale d’Investitures et Opérations électorales (CNIOP) pour lui permettre d’expliquer la méthodologie utilisée pour procéder aux opérations d’Investitures de la G.C. Wallu Sénégal, en insistant sur les incidences liées à la mise en œuvre de l’inter-coalition Wallu -Yewwi, et de féliciter et remercier le frère Joseph SARR pour sa générosité et son humilité qui ont permis de sauver la liste départementale de Dakar et d’investir le frère Serigne Abo Mbacké THIAM.

Joseph SARR a ensuite repris la parole pour proposer à l’AG un projet de comité électoral qui fut adopté, compte tenu des recommandations du frère Doudou WADE qui a proposé d’impliquer les alliés et les candidats du département de Dakar. A la suite de cela, le frère Joseph SARR a ouvert une liste d’intervenants pour permettre à l’assemblée d’apporter des contributions ou de poser des questions.

Au niveau des perspectives, l’assemblée a décidé :

– d’aller en campagne, en utilisant nos couleurs (jaune et bleu), nos symboles (logo Wallu, portrait de notre tête de liste nationale, le Président Abdoulaye WADE), et les portraits de nos candidats, en compagnie de nos alliés de la coalition Yewwi,

– que le seul spécimen de bulletin de vote exhibé durant la campagne sera celui de la coalition Yewwi Askan Wi qui détient la bannière de l’inter-coalition Wallu-Yewwi dans département de Dakar, – de faire un appel à la conférence des leaders de la Grande Coalition Wallu Sénégal pour la fourniture de matériels de campagne (posters, logistique, banderoles, tee-shirts, sifflets, drapelets, etc.) et de moyens en quantité, qualité et à temps.

Après les interventions, le président de séance, Joseph SARR, fit la synthèse des débats de l’assemblée générale et demanda à tous ceux qui n’ont pas occupé de poste de responsabilité de s’inscrire dans les différentes commissions dans lesquelles ils peuvent faire valoir leurs compétences.