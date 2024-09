Législatives 2024 : Guy Marius Sagna à nouveau candidat

Guy Marius Sagna, membre de FRAPP compte à nouveau se présenter aux élections législatives de novembre prochain. Il a fait l’annonce via une note rendue publique. « Je suis candidat à la candidature pour les prochaines élections législatives. Ma candidature à la candidature est soumise à mon parti PASTEF et plus précisément à sa coordination départementale de Ziguinchor », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Voici l’intégralité de sa publication :

Chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis candidat à la candidature pour les prochaines élections législatives. Ma candidature à la candidature est soumise à mon parti PASTEF et plus précisément à sa coordination départementale de Ziguinchor.

Je veux à nouveau vous dire le plaisir que j’ai eu durant ces deux ans de vous représenter à l’Assemblée nationale du Sénégal. Et depuis avril 2024 je vous représente également au parlement de la CEDEAO.

C’est avec plaisir que j’ai contribué à la lutte dans l’hémicycle avec plus de 450 questions écrites, propositions de résolution de mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire…mais aussi dehors à vos côtés dans vos manifestations, vos conférences de presse, dans vos villages et quartiers…

Des batailles ont été gagnées avec vous. Mais je sais que je peux vous servir en faisant plus et mieux car le contexte de ces trois dernières années ne nous a pas facilité les choses.

Un deuxième mandat servira à continuer à vous représenter et à vous défendre.

Un deuxième mandat pour une majorité parlementaire dans la continuité de votre choix du 24 mars 2024 pour « un Sénégal souverain, juste et prospère » dans une Afrique souveraine, unie, juste et prospère.

Une majorité parlementaire et un deuxième mandat pour que l’Assemblée serve vos espoirs et vos aspirations et contribue à la réalisation du PROJET.

Un deuxième mandat et une majorité parlementaire pour être la voix des sans voix que vous avez été pendant trop longtemps.

GMS,