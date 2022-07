Législatives…René Yehoume alerte le Président Macky Sall

Le mot titre foncier en politique n’est qu’un jeu de dupes, le camp adverse peut nous surprendre dans nos bases affectives et à nous de réfléchir sur le pourquoi Et comment y arriver pour booster le moral de notre camp.

J’ai appris dans l’art de la guerre < Lorsque vos armes auront perdu leur tranchant , que votre ardeur sera éteinte , que vos forces seront épuisées et que votre trésorerie sera réduite à rien ,les souverains voisins profiteront de votre détresse pour agir >.

Mr le Président Macky Sall , cette dernière semaine est extrêmement importante et lors des locales nous avons reçu des appuis individuels de la part du ministre conseiller Badji mais cette fois ci certains d’entre nous sont sur le terrain sans aucun soutien. Nous avons en notre sein des gens puissants mais qui ne facilitent pas le relais entre la population locale et vous même si vous bénéficiez toujours d’une certaine côte de popularité , il y’a un ras-le-bol et ceux qui sont experts dans l’analyse doivent chercher les solutions les plus idoines.

Par ma sensibilité libertaire et mon ironie révolutionnaire , nous devons nous attaquer à la stratégie du camp adverse et de dresser un très bon plan qui nous conduira vers la victoire sinon nous allons perdre beaucoup de sièges à l’opposition.

Osons René

Pierre Yehoume

Responsable APR Dakar -Plateau

Président du Moder