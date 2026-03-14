Légitimité usurpée : Vers une présidentielle anticipée ?

Contrairement aux allégations des courtisans du nouveau Prince du Dieghem, la Coalition « Diomaye Président », constituée à 90% de « soutiens de la 25ième heure », n’aura joué qu’un rôle accessoire dans la puissante lame de fond ayant mis fin au régime de Benno Bokk Yakaar. Cette profonde aspiration au changement était déjà perceptible depuis janvier 2022, lors des locales et s’est raffermie durant les législatives de juillet 2022, au cours desquelles l’état-major de Benno s’est fait ridiculiser par l’équipe de titulaires remplaçants de Yewwi Askan Wi.

Loin de nous l’idée de sous-estimer l’engagement de certaines personnalités respectables, qui ont voulu clairement donner leur onction et afficher leur adhésion aux idéaux patriotiques, lors de la dernière phase du combat épique contre les dérives de la maffia Benno Bokk Yakaar, dans lequel l’apport du PASTEF aura été plus que déterminant.

Ce que nous récusons, c’est cette tentative aussi vaine et déloyale que ridicule de réécrire l’histoire de la révolution patriotique en cours, qui est une entreprise collective, sous le leadership du président Ousmane Sonko.

Malgré quelques velléités de personnalisation du pouvoir au sein de PASTEF, à mettre sur le compte de sa relative jeunesse et de sa structuration inachevée, tout le monde doit reconnaître que la victoire de ce parti, lors de la dernière présidentielle, couronnant une épopée glorieuse de dix ans, n’aurait jamais été possible sans la résilience, l’esprit de sacrifice et générosité de son leader. Il a, incontestablement toujours mis en avant ce qu’il a cru être les intérêts du peuple et ceux de son parti, devant toute autre considération et devrait de ce fait bénéficier d’un préjugé favorable.

Quant aux présidents Macky Sall et Diomaye Faye, on peut noter une certaine similitude dans leurs comportements, en ce sens que tous les deux semblaient convaincus, aux tous débuts de leurs mandats, de la nécessité de procéder à un rééquilibrage institutionnel.

Le premier, non content de mettre sur pied une commission nationale de réforme des institutions, comme promis au peuple des Assises, clamait à qui voulait l’entendre, qu’il allait réduire de deux ans, la durée de son mandat. Le deuxième, après avoir démissionné de son poste de secrétaire général du PASTEF, déclarait, lors de la conférence de presse organisée à l’occasion des cent premiers jours de son accession à la magistrature suprême, vouloir mettre fin à l’hyper-présidentialisme, en renforçant les prérogatives dévolues au Premier ministre, montrant ainsi cet esprit de collégialité, qui devrait animer les membres de l’Exécutif.

Le référendum du 20 mars 2016 allait acter l’abandon des principes de refondation institutionnelle que Macky Sall avait promis de mettre en œuvre, en échange du soutien électoral décisif des adeptes des Assises Nationales lors du deuxième tour de l’élection présidentielle de février-mars 2012. Cela vaudra à la Nation sénégalaise, une fin de règne tumultueuse, durant laquelle, l’hyper-présidentialisme et le déséquilibre institutionnel allaient être poussés à leurs limites extrêmes rendant une rupture systémique d’autant plus nécessaire et urgente.

Malheureusement, l’actuel président de la République ne semble pas l’avoir compris ainsi, même si l’analyse de sa posture actuelle s’avère plus complexe.

La première difficulté est que le régime PASTEF n’a pas encore fait montre d’une volonté de refondation institutionnelle holistique. Il semble se contenter de rencontres sectorielles (assises de la Justice, dialogue national fortement marqué par des thématiques électoralistes…) et de réformettes, tout en conservant l’arsenal juridique liberticide (articles 80 et 255, lois antiterroristes de 2021, arrêté Ousmane Ngom…) hérité des pouvoirs précédents.

En outre, le pouvoir patriotique ne semble nullement envisager de changer de Constitution, marquant l’avènement d’une nouvelle République.

Est cela qui explique la perte de repères de certains militants, dont le président de la République ?

Cela ne peut en aucun cas ni expliquer ni justifier son échappée solitaire sous la supervision de son superviseur provenant de la mouvance trotskyste, ancienne tête de liste de Benno Bokk Yakaar, aux législatives de 2022. Jusqu’à preuve du contraire, sa séparation d’avec Macky Sall est à mettre sur le compte du refus de ce dernier, d’en faire la présidente de l’Assemblée Nationale et deuxième personnalité de l’État.

On ne peut manquer de noter une certaine ressemblance entre l’officialisation de la structuration de la Coalition Diomaye Président lors de son assemblée générale du 7 mars dernier au coup d’État rampant théorisé, il y a plusieurs années maintenant, par une autre figure de proue du trotskysme sénégalais.

Or et l’épisode du duel Senghor – Mamadou Dia est là pour nous apprendre (ou suggérer) que toute variation de rapport de forces au sein du parti dominant retentit fatalement sur l’appareil d’État.

Si ce n’est une tentative de putsch, il s’agit bel et bien du début d’une dynamique visant à usurper une légitimité que le peuple sénégalais a octroyée au processus de rupture systémique.

Pour changer l’orientation et la base sociale du régime PASTEF, la seule voie éthique est la convocation du corps électoral pour une élection présidentielle anticipée. A bon entendeur, salut !

NIOXOR TINE