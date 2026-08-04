Lendemain Magal : Dianté sert des demandes d’explication aux absentéistes

La reprise des activités au lendemain du Grand Magal de Touba a été marquée par un fort taux d’absentéisme au ministère de la Fonction publique. Face à cette situation, le ministre Mamadou Lamine Dianté a procédé, ce lundi 3 août, à un pointage des agents afin d’évaluer le niveau de présence au sein de son département.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le ministre a révélé que le constat était particulièrement préoccupant. « Nous avons surveillé jusqu’à 10 heures. Nous étions à 10 % de présence ce matin à la Fonction publique », a-t-il déclaré, soulignant la faible mobilisation des agents pour cette première journée de reprise.

À l’issue du contrôle, 179 agents ont été recensés comme absents. Le ministre a annoncé que chacun d’eux devra justifier son absence auprès de l’administration.

« J’ai demandé la liste des personnes qui se sont absentées ce lundi. Elles devront m’expliquer les véritables motifs de leur absence. Demain, elles trouveront leur demande d’explication sur leur table », a averti Mamadou Lamine Dianté.