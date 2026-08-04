Rebeuss : Le ministre de la Justice effectue une visite nocturne surprise

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué, dans la soirée de ce lundi, une visite inopinée à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Arrivé aux environs de 21 heures, il a tenu à constater de visu les conditions de détention des pensionnaires, avec un accent particulier sur la question du paquetage, régulièrement au cœur des préoccupations dans les établissements pénitentiaires.

Selon une publication du ministère de la Justice, cette descente surprise s’inscrit dans une démarche de suivi rapproché de la situation carcérale et de l’amélioration des conditions de vie des détenus.

Pour cette mission, le Garde des Sceaux était entouré d’une importante délégation composée notamment de son directeur de cabinet, du directeur des Affaires criminelles et des Grâces, du procureur général près la Cour d’appel de Dakar, des doyens des juges d’instruction des Tribunaux de grande instance hors classe de Dakar et de Pikine-Guédiawaye, du doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, ainsi que du directeur général de l’Administration pénitentiaire et du conseiller technique du ministre, également porte-parole du département.

Au cours de la visite, la délégation s’est rendue dans les chambres 3, 4, 9, 10, 14 et 43, identifiées comme les plus surpeuplées de la prison de Rebeuss. Le ministre a ainsi pu échanger avec les détenus et les responsables pénitentiaires afin de mieux apprécier les réalités du terrain.

À travers cette initiative, Me Moussa Sarr entend suivre de près les conditions de détention, mesurer les difficultés auxquelles sont confrontés aussi bien les pensionnaires que les agents de l’administration pénitentiaire, et poursuivre les réformes engagées en faveur d’une humanisation des prisons.

Cette visite nocturne témoigne de la volonté affichée par le ministère de concilier les impératifs de sécurité avec le respect de la dignité humaine, dans le cadre de la modernisation du système pénitentiaire sénégalais.