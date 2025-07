L’Entente SYTJUST–UNTJ dénonce la partialité du Président du Haut Conseil du Dialogue Social

L’Entente SYTJUST–UNTJ exprime son profond malaise face aux récentes déclarations publiques du Président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) concernant la grève en cours dans le secteur de la Justice. Dans un communiqué publié ce vendredi, les travailleurs de la Justice dénoncent des prises de parole jugées orientées et répétitives, qui compromettent la posture d’impartialité attendue d’un médiateur dans un conflit social.

Selon l’Entente, le Président du HCDS semble avoir adopté une position tendancieuse en prenant fait et cause pour le gouvernement, tout en jetant un discrédit à peine voilé sur la légitimité des revendications portées par les grévistes. « Cette posture est d’autant plus préoccupante que les propos tenus par le Président du HCDS sont manifestement éloignés de la réalité du conflit », souligne le communiqué.

Pour l’Entente SYTJUST–UNTJ, cette présentation biaisée des faits altère gravement la crédibilité de l’institution et compromet sa capacité à jouer son rôle d’arbitre neutre dans cette crise. « Pour un ancien syndicaliste et pour l’autorité qu’il représente, une posture plus équilibrée et empreinte de réserve aurait été plus conforme à l’esprit et à la lettre de ses fonctions », poursuit le texte.

En conséquence, l’Entente invite respectueusement le Président du Haut Conseil du Dialogue Social à faire preuve de retenue et à observer la stricte neutralité exigée par son statut. Elle lui demande de s’abstenir de toute déclaration publique relative à ce dossier tant que la crise demeure non résolue.

Malgré ce différend, l’Entente SYTJUST–UNTJ réaffirme son attachement au dialogue sincère, au respect des principes de médiation et à la recherche d’une solution équitable, dans l’intérêt du service public de la Justice et des travailleurs qui le portent au quotidien.