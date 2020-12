Les 100 meilleurs joueurs du Monde : Sadio Mané devant Neymar, Mbappé et Salah

À l’approche de la fin d’année, le tabloïd britannique The Guardian a publié le classement des 100 meilleurs footballeurs de cette année 2020. Sadio Mané dépasse de loin sont coéquipier de l’équipe national, Kalidou Koulibaly. L’enfant de Bambali occupe la 5e place dans ce classement et Koulibaly la 62e.

L’international sénégalais et joueur de Liverpool, Sadio Mané a fait un recule de 2 place (Il occupait la 3e place en 2019).

Le tabloïd britannique a attribué la première place de son classement à Robert Lewandowski. Il a terminé l’année 2019-2020 avec 55 buts en 47 matches de club pour le Bayern Munich, et est devenu le deuxième joueur à terminer meilleur buteur dans les trois compétitions d’une saison triple après Johan Cruyff pour l’Ajax en 1972.

Dans ce classement des grands établi par The Guardian et dominé par Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo occupe, respectivement, la 2e et 3e place.

A signaler que Liverpool a eu plus de joueurs sur cette liste.