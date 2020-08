Les présumés auteurs du saccage du siège du journal «Les Échos», face aux enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane ne regrettent rien de leur acte. Les six (6) mis en cause, âgés entre 20 et 31 ans ont assumé totalement leur acte. «Si c’était à refaire, on va le refaire», ont-ils confié aux enquêteurs, dans des propos repris par Les Échos.

Selon eux, Serigne Moustapha Sy compte plus que quiconque à leurs yeux.