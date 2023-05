Les arrestations dans les rangs de Pastef se poursuivent…à Kolda

Yoba Baldé est en garde à vue au commissariat central de Kolda. Ce responsable du parti Pastef et coordinateur communal de cette formation politique est arrêté par la police pour attroupement non autorisé et troubles à l’ordre public. Il n’est pas seul dans cette situation.

Selon Seneweb, Yaya Mané coordonnateur communal de PASTEF dans la commune de Dioulacolon et Saliou Dabo un militant de ce parti, sont aussi retenus par la police de Kolda dans les locaux du commissariat central. Ces trois militants de PASTEF sont arrêtés au moment où ils ont appelé les militantes et militants à un rassemblement non autorisé par l’autorité préfectorale.

En effet, les responsables de PASTEF avaient déposé à la préfecture une demande d’autorisation de manifestation pour entre objectifs, soutenir le président Ousmane Sonko, leader national de ce parti, dire Non à ce qu’ils « appellent l’instrumentalisation de la justice », libération des détenus politiques.

Cette demande n’a pas reçu une suite favorable de la part du préfet qui leur a notifié l’interdiction. Malgré tout, le rendez-vous de PASTEF a été maintenu pour le mardi 16 mai à partir de 15 h sur les allées du jardin Fané au quartier Bantaguel dans la commune de kolda.

Sur le lieu du rassemblement, la police s’est présentée pour disperser les premiers militants venus répondre à l’appel des responsables. Devant la résistance de ces derniers , la police a procédé à l’arrestation de ces trois militants qui pour l’instant sont en garde à vue au commissariat central où ils doivent certainement passer leur première nuit.