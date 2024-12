Les cadres casamançais préoccupés par la situation à l’université de Ziguinchor

Le Collectif des Cadres Casamançais (CCC) s’est réuni en séance spéciale et en urgence, à son siège de Liberté VI afin de discuter et d’échanger sur la situation qui prévaut à l’Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ). Il a également marqué sa profonde préoccupation face à la tournure inquiétante prise par les événements dans ce temple du savoir.

Ainsi, après avoir pris connaissance des faits et recueilli des témoignages auprès de plusieurs sources, le Collectif des Cadres Casamançais dit déplorer expressément les évènements regrettables qui se sont produits à l’UASZ, ayant des causes diverses avec des responsabilités qui peuvent être situées au regard de l’enchaînement des faits et actes posés par les uns et les autres. Selon L’As, il a aussi lancé un appel pressant aux différentes parties, notamment les autorités étatiques, l’Administration, les étudiants et les parents d’élèves pour un dialogue inclusif et sincère dans un esprit constructif respectant les droits et devoirs des uns et des autres.