Les cadres de Gueum Sa Bopp bombardent Macky et défendent Bougane

« On arrête pas la mer avec ses bras », c’est ce que la cellule des Cadres du Mouvement Gueum Sa Bopp a souligné lors du point de presse, tenu ce vendredi. Et ce pour donner leur point de vue sur la situation que vit actuellement le groupe D-media. En effet, les comptes du groupe de presse sont bloqués. Et l’entreprise de Bougane est en contentieux avec le fisc.

« Aujourd’hui encore, nous constatons avec amertume que des voyous encagoulés sont entrain de persécuter le Président Bougane qui n’a de tort que le fait d’incarner la génération Gueum Sa Bopp au moment où le fossé entre les citoyens et les décideurs publics s’agrandit de plus en plus », a déclaré Pape Sow cadre du mouvement.

Le Sieur Sow de rembobiner : « le Président Macky Sall reste dans sa stratégie de liquidation d’un adversaire encombrant qui gagne sans cesse le terrain », rajoute-t-il

Et toujours selon le porte-parole du jour : « Les plans machiavéliques et autoritaires de Macky Sall ont pour but d’annihiler toutes formes d’opposition et de bâillonner la presse crédible pour enfin imposer sa candidature. Mais Gueum Sa Bopp est décidé à mettre un terme aux dérives du régime de la honte incarné par Macky Sall, la pire déception de l’histoire politique de notre pays », lance Pape Sow.

Il n’a pas manqué de rappeler que c’est sous Macky Sall qu’un « député à été pris en flagrant délit de trafic de faux billets, des députés trafiquants de passeports diplomatiques se sont illustrés comme pour prouver le règne du régime de la honte », enchaine M. Sow.

Mais Gueum Sa Bopp est plus que jamais déterminé à stopper Macky Sall dans son entreprise de domestiquer les institutions de la République.

Fatou Boundaw Manga pour Xibaaru