Les collecteurs des ordures décident de continuer le travail…malgré la dette

Les concessionnaires rangent la grève dans les corbeilles. Malgré les difficultés que traverse aujourd’hui leur secteur d’activité, liées en grande partie à une dette assez conséquente que leur doit l’Etat du Sénégal, ces collecteurs d’ordures ont choisi de continuer à travailler. «Nous avons pris l’engagement de continuer à mener nos activités», a déclaré Ameth Fall Braya lors d’une réunion des concessionnaires.

En fait, ils sont conscients que ce secteur stratégique peut compromettre le développement endogène du pays. «C’est un secteur assez stratégique, le développement endogène d’un pays ne dépend que de sa salubrité. Quand on parle de salubrité, on parle d’attirance du tourisme, d’absence d’hommes d’affaires et des maladies, entre autres», a-t-il remarqué.

Par ailleurs, M. Fall exhorte l’autorité étatique à respecter ses engagements par rapport aux difficultés de trésorerie auxquelles ils font face et qui engendrent des conséquences néfastes dans leurs activités. Cependant, ils reconnaissent les efforts consentis par l’Etat qui a promis d’éponger cette dette d’ici le mois de mars prochain. A en croire Ameth Fall Braya, «un calendrier est établi pour éponger leur dette».

Ce qui l’amène à nourrir l’espoir que les autorités vont convoquer les concessionnaires dans un futur proche pour leur faire le planning du paiement de cette dette. A ce propos, son collègue Bara Sall se veut plus radical. Pour lui, en attendant de payer cette dette, l’Etat doit leur venir en aide le plus vite possible afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités. Car, confie-t-il, beaucoup d’employeurs peinent à trouver des moyens pour payer leurs employés. «Nous voulons que l’Etat nous aide le plus vite possible», a-t-il martelé dans Le Quotidien.