Les danseurs de Wally condamnés : Jamra salue la décision

VERDICT DU « FONËNTÉ » EN PUBLIC DES DANSEURS DE WALLY SECK : JAMRA ET SES ALLIÉS SALUENT LA FERMETÉ DU PROCUREUR DANS LA PRÉSERVATION DE NOS VALEURS !

LE MESSAGER D’ALLAH (psl) enseigne, dans un mémorable Hadith : «Que face à la prolifération des CONTRE-VALEURS qui peuvent ternir l’image de notre sublime Religion ou répandre la PERVERSION, la DÉBAUCHE et l’INJUSTICE dans la société, il est fait OBLIGATION au Musulman de s’y OPPOSER à travers l’une des trois (3) postures suivantes :

– 1) « Fi yaddihi » (par L’ACTION);

– 2) « Fi lissaanihi » (par la PAROLE),

– 3) « Fi khalbihi » (par l’INDIGNATION).

ET LE PROPHÈTE MOUHAMMED (psl) de préciser que cette dernier posture est « le DERNIER DEGRÉ de la manifestation de votre FOI EN DIEU ».

AUTREMENT DIT, le Croyant n’a PAS LE DROIT DE RESTER INDIFFÉRENT OU INACTIF face à la prolifération du MAL, de l’INJUSTICE et des CONTRE-VALEURS dans la Société. Car, lorsque les actions négatives de ceux qui répandent la DÉBAUCHE et la PERVERSION prendront le dessus sur les œuvres pieuses des JUSTES, la SANCTION divine s’abattra inexorablement et sans discernement sur ce peuple, devenu MAJORITAIREMENT décadent.

C’EST POURQUOI Allah, après avoir FUSTIGÉ LES ACTES CONTRE-NATURE, auxquels se livrait allègrement le Peuple pervers du Prophète Loth (Sodome et Gomorrhe), a brandi pas moins de 16 « fatwas » (Sôratul Anfal, Ouhoud, Ankabut, Anbiyahi, etc.) pour maudire les adeptes des ACTES CONTRE-NATURE, qui avaient valu au Peuple de Loth d’être anéanti et définitivement rayé de la planète terre. Pourtant le Seigneur avait averti, en nous exhortant à ce devoir de veille qui nous incombé à tous : «Ô Croyants, méfiez-vous d’un de mes châtiments qui, lorsqu’il s’abattra sur vous, n’atteindra pas seulement ceux qui sont coupables parmi vous» (Sôratul Anfal, verset 25).

L’ONG ISLAMIQUE JAMRA et le CDVM (Comité de défense des valeurs morales) de Serigne Bassirou Macké Cheikh Astou et Adama Mboup, cosignataires de la PLAINTE, déposée par JAMRA le 22 juin dernier à la Brigade des Mœurs, de la Sureté Urbaine du Commissariat central de Dakar, saluent la prompte et vigoureuse réaction dont a fait preuve le Procureur de la République, suite à l’indignation populaire suscitée par le scandaleux « fonënté » (bouche-à-bouche) auquel se sont livrés deux danseurs de Wally Seck, lors de son concert du samedi 12 juin dernier au Grand Théâtre.

CE COUP D’ARRÊT judiciaire, et salutaire, intervenu le mardi 06 juillet, au terme du délibéré du Tribunal des flagrants délits, a une valeur hautement symbolique (un mois ferme). Et constitue, incontestablement, une sévère mis en garde face aux frasques provocatrices et récurrentes des lobbies « gordjiguénes » locaux – qui n’avaient pas hésité à aller s’accoupler dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Dakar, où ils ont été surpris, en plein ébats, dans la nuit du 23 novembre de l’année dernière, par le gardien de ce lieu sacré.

CE COUP D’ARRÊT judiciaire contribuera surtout à sauvegarder la santé mentale et morale des enfants. En les préservant notamment de cette inquiétante tendance au MIMÉTISME aveugle des sous-cultures occidentales, dont cette singulière mode de congratulations (« fonënté » entre hommes), en vogue chez les homosexuels allemands et dans une moindre mesure chez la communauté LGBT française.

AUTANT LA FRANCE, « pays de liberté », État souverain, est fière d’être un des fleurons de la Démocratie occidentale, tout en restant attachée à la préservation de son identité culturelle, en bannissant par exemple la POLYGAMIE, une pratique matrimoniale aux antipodes de ses réalités socio-culturelles;

AUTANT LE SÉNÉGAL, « pays de la téranga » (hospitalité), État souverain, est tout aussi fier d’être, dans cette sous-région ouest-africain, un modèle de Démocratie et de Liberté d’expression souvent cité en exemple à travers le monde, tout en restant viscéralement attaché à ses nobles valeurs ancestrales, qui bannissent les UNIONS CONTRE-NATURE, ces abominations aux antipodes de nos réalités socio-religieuses.

Le combat continue.

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA et MBAÑ GACCE