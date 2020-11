Les détails de la mort de Diego Maradona…

Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre à l’âge de 60 ans. Il est mort d’un arrêt cardiaque. L’Argentin aura façonné l’histoire du football avec à la fois son talent et ses escapades répétées. L’éternel numéro 10 de l’Albiceleste, Diego Armando Maradona, n’est plus. Mais « El Pibe de Oro » (« L’enfant d’or »), comme on l’appelle depuis ses débuts, restera à jamais dans la légende du football. Pour sa carrière, bien sûr, mais pas seulement.

Un vrai enfant prodige

Le jeune enfant prodige est né le 30 octobre 1960 à Lanus, province de Buenos Aires, dans une famille modeste, et à 10 ans, il rejoint Argentinos Juniors, l’un des clubs de la capitale. Dans une interview à la télévision argentine à l’âge de 12 ans, il a déclaré: « J’ai deux rêves de jouer une Coupe du monde et de la gagner avec l’Argentine. » Diego sait ce qu’il veut. Et il l’obtiendra. Avant d’avoir 16 ans, il a fait ses débuts avec la première équipe de son club. Quelques mois plus tard, il a été appelé pour son premier match international contre l’Albiceleste d’Argentine contre la Hongrie. Loué pour sa présence à la Coupe du monde 1978, qui se déroule à domicile, «Dieguito» ne figure pas sur la liste. D’autant plus une déception lorsque l’Argentine y a remporté son premier titre face aux Pays-Bas (3-1). Une blessure qui, selon Maradona, ne se refermera jamais vraiment.

Des injections de sang répétées

Maradona, propriétaire de la Coupe du monde 1982 en Espagne, vit un cauchemar. Son équipe est non seulement éliminée après une défaite contre le Brésil (1: 3) en phase de groupes, mais le numéro 10 laisse parler sa colère et se rend coupable d’une attaque contre le Brésilien Batista et est expulsé. En tant que joueur au sang chaud, Maradona a souvent du mal à accepter le traitement qu’il reçoit sur le rectangle vert où les défenseurs adverses tentent de l’arrêter par tous les moyens possibles.

Maradona a été transféré de Boca Juniors au FC Barcelone après la Coupe du monde d’Espagne et a été élu meilleur joueur du championnat lors de sa première saison (1982-1983). Mais le bizarre Argentin profite un peu trop des nuits catalanes et commence à y consommer de la cocaïne. À l’été 1984, « El Pibe de Oro » s’est envolé pour l’Italie et a atterri à Naples. Après deux premières saisons encourageantes, il remporte le premier titre napolitain sous le nez et la barbe de la Juventus Turin en 1987 par Michel Platini, qui renouvelle l’exploit quatre ans plus tard.

La main de Dieu

Mais plus que son record, c’est son comportement qui fera naître la légende. Lors de la Coupe du monde 1986 en Argentine, Maradona a marqué deux buts contre l’Angleterre en quarts de finale. À la 51e minute, il a trompé le gardien adverse et l’arbitre en ouvrant la porte avec sa main. « J’ai marqué un peu ce but avec ma tête et un peu avec la main de Dieu », a-t-il déclaré après le match. Quelques minutes plus tard, il a marqué ce qui était probablement le meilleur but de l’histoire aujourd’hui. Une rencontre qui résume parfaitement la personnalité complexe du joueur, un génie qui n’hésite pas à enfreindre les règles.

La fin de sa carrière avec une finale de Coupe du monde contre l’Allemagne en 1990 ne sera que déception. En 1991, il a été testé positif à la cocaïne et a quitté la Sicile pour un bref séjour au Sevilla FC et est retourné en Argentine. Lorsqu’il a été appelé pour la Coupe du monde 1994, il a marqué son dernier but compétitif contre la Grèce avant d’être à nouveau testé positif, cette fois pour l’éphédrine. Il a été exclu de la sélection et a finalement mis les crampons en 1997.

Soumis à des problèmes de santé récurrents et victime de multiples maladies dans les années 2000, il devient entraîneur de l’équipe argentine en 2008 avant d’être démis de ses fonctions en Allemagne (0-4) après avoir été humilié en quart de finale. Coupe du monde 2010 contre lui. Après plusieurs expériences dans des clubs plus petits, Maradona a offert ses services à Manchester United en juin 2019.