Maladie Mystérieuse : Macky Sall demande un suivi rapproché…

Le chef de l’Etat Macky Sall a dit ce mercredi, en conseil des ministres, attendre du gouvernement « un suivi rapproché » de la problématique de la maladie des gens de mer touchant certains pêcheurs et une « surveillance renforcée des risques de pollution des eaux sur notre espace maritime ».

Le Président abordant « la problématique de la maladie des gens de mer qui touche certains pêcheurs’’, a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale et à son collègue chargé de l’Environnement et du Développement durable, « de faire un suivi rapproché de ce phénomène en vue d’en déterminer les causes ».

« Il demande également au ministre de l’Environnement et du Développement durable de veiller avec le ministre des Forces armées, le ministre des Pêches et de l’Economie maritime et la HASSMAR, à la surveillance renforcée des risques de pollution des eaux sur notre espace maritime », rapporte le communiqué.