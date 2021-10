Les écolos vont mettre sur pied une coalitions pour les élections locales

Dénomination de la Coalition : « Alternative, Les Verts »

Les Partis et mouvements écologiques du Sénégal réunis autour de la coalition, « Alternative, Les Verts », pour les élections locales de janvier 2022, procéderont à la cérémonie de lancement officielle, le vendredi 15 octobre 2021 à 16h.

Le lieu du lancement vous sera communiqué dans les prochains jours.

La coalition « Alternative, les Verts » est basée sur le consensus que la priorité écologique est gage de paix, de stabilité sociale et de consolidation de la démocratie. C’est en plaçant l’écologie à la source des décisions, qu’adviendra l’ère du développement durable, et inclusif au Sénégal.

« Alternative, les Verts » regroupe une dizaine de partis et mouvements écologiques, dont le Rassemblement des Ecologistes du Sénégal (RES, les Verts), Naatal Sénégal, l’Alliance des Verts (ADV) et l’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES) entre autres. Ces partis et mouvements écologistes ont minutieusement travaillé pour l’avènement de cette coalition dont la naissance est toute naturelle, car ils partagent la Doctrine des Verts Mondiaux et de l’Ecologie Politique.

Une dizaine d’autres mouvements écologiques se joindront à cette alliance.

Pour les élections locales de janvier 2022, la coalition « Alternative, Les Verts » vise à conquérir les communes et départements, et singulièrement ceux plus affectés par les conséquences des travers écologiques et environnementaux, découlant du dérèglement climatique, de même que la problématique de la santé publique et du bien-être socioéconomique.

Pour rappel, le Sénégal, très tôt ouvert à l’écologie politique, a atteint aujourd’hui un tel niveau de conscientisation à la citoyenneté active, que cette approche s’impose. C’est tout le sens de la mise sur pied de la coalition « Alternative, Les Verts ».