Les Etats-Unis alertent leurs citoyens sur les coupeurs de route…en Casamance

L’intrusion de bandes armés et coupeurs de route en Casamance ne laisse pas indifférent le département d’Etat américain. Par le biais de son ambassade à Dakar, il appelle ses citoyens à la vigilance et à éviter d’emprunter certains axes routiers pour des raisons de sécurité. L’alerte est destinée à tout citoyen ou employé du gouvernement américain évoluant dans le sud du Sénégal, la Casamance en particulier.

Ainsi, le gouvernement américain, à travers une note, interdit à ses ressortissants de voyager par la route nationale 4 au sud de Ziguinchor, la route 20 entre Ziguinchor et Cap-Skirring et leur déconseille également de rouler sans escorte sur les routes non goudronnées. Dans le même document, le gouvernement américain déconseille à ses citoyens de voyager la nuit dans cette zone.