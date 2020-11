Les étudiants de l’université de Thiès décrètent une année zéro grève

Les étudiants de l’université de Thiès viennent encore une fois de démontrer qu’il est possible de renverser la tendance actuelle en décrétant une année zéro grève. Ils ont pris cette décision devant les autorités de l’université. A cet effet, le Directeur du CROUS Thiès Cheikh Sall et son CSA Cheikh Abdoulaye Diagne ont été décorés par les étudiants de l’université de Thies. Très touchée par cette décision pleine de sagesse, le Recteur Madame Ramatoulaye Diagne Mbengue devant l’audience affirme au CSA » mon père portait le même nom que vous, nous avons eu écho de ta politesse ta discrétion et ton esprit social je vous félicite pour cette distinction »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn