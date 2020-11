PUCC…Programme d’urgence contre l’immigration clandestine

Mission

La vocation du PUCC ou PU2C est de servir et dans l’immédiat de catalyseur à l’entreprenariat individuel et ou collectif principalement chez les candidats à l’immigration disposant des moyens financiers ( 300 à 500 milles francs ) pouvant leur permettre de s’acquitter du droit à l’embarquement dans des embarcations de fortunes jugées trop inadéquates, et très dangereuses pour rallier le continent européen.

De quoi il s’agit

Il s’agit pour l’État du Sénégal d’offrir aux adeptes du Barça Waleu Barsax une alternative traduisant un cadre juridique, une opportunité et des possibilités pour ces derniers de pouvoir entreprendre ici au Sénégal et à partir d’un investissement propre et à la base constitué par leur propre argent qui a l’origine était destiné à payer les frais de voyage pour l’Europe via des pirogues.

Offre

Tout jeune en mesure de déposer une caution appréciée à hauteur de 500 000 francs CFA sera bénéficiaire d’une subvention à hauteur de 2 à 3 millions francs CFA pour la mise en place d’un Gie, micro-entreprise ou entreprise, multi-service, commercial etc… excellant dans son domaine de compétences ou dans le secteur d’activité de son choix.

– L’État doit prendre part au capital.

Obligation pour l’État à prendre part au capital de chaque petite ou moyenne entreprise et à hauteur de 2 million de francs CFA permettant ainsi à l’État une présence active mais surtout la possibilité pour ce dernier de pouvoir joindre dans le projet un ou deux autres jeunes.

Encadrement et accompagnement de l’État.

l’État a le devoir de mettre en place une structure spécifique dont les membres composants sont des spécialistes et autres techniciens dans le domaine de la création et de la mise en œuvre de projets structurants pour aider, suivre et accompagner régulièrement ces nouveaux investisseurs.

Suggestions

Au regard de ses objectifs affichés par la DER et qui visent à répondre aux exigences de rapidité dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, nous avons pensé que cette dernière ( La DER ) devra pouvoir offrir son cadre et en urgence pour une meilleure étude et une bonne exploitation de ce principe ayant donné naissance à ce programme d’urgence appelé PUCC ou PU2C.

Attention

Dans le cadre de la mise en œuvre du PU2C il demeure très important pour l’État et ses services d’être conscient de la nécessité d’une réaction rapide mais et surtout de beaucoup de souplesse dans les procédures d’accès aux financements pour ces jeunes qui ont choisi de se détourner des pirogues pour répondre à l’appel donc qui ont décidé de rester et d’investir dans leur pays le Sénégal.