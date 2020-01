Les Femmes de Benno rendent hommage à…Macky SALL

Communiqué

Ces dernières années ont été marquées par la recrudescence de viols et d’abus sexuels exercés sur des enfants ou sur des femmes occasionnant des conséquences dramatiques aboutissant souvent sur des pertes en vies humaines.

Face à cette situation désastreuse pour notre société et en raison de ses conséquences néfastes tant sur le plan social, économique et psychologique, il demeurait opportun de voter une loi criminalisant le viol et la pédophilie.

Les femmes de Benno rendent hommage à toutes ces femmes de la société civile et des organisations féminines qui se sont fortement mobilisées pour dire » Dafa Doye « .

Les Femmes de Benno rendent un hommage appuyé aux parlementaires hommes et femmes qui ont à l’unanimité voté la loi.

Les Femmes de Benno rendent hommage au Président Macky SALL, qui, après avoir rendu effective la parité, après avoir permis à la femme de donner sa nationalité à son enfant et à son mari, a porté vaillamment la loi criminalisant le viol et la pédophilie.

Les femmes de Bennoo saluent l’engagement personnel de son Excellence le Président Macky Sall.

Les Femmes de Benno renouvellent leur confiance et restent engagées à accompagner son Excellence Macky Sall pour la consolidation de la stabilité du pays à travers le dialogue national ainsi que pour la réalisation et la vulgarisation des programmes et projets ambitieux au profit du peuple sénégalais.

Pour la Coordination nationale des Femmes Bennoo Bokk Yaakaar

La Présidente

Madame Ndeye Mariéme BADIANE