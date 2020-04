Les foyers religieux et l’école française…Le récit de Mandiaye Gaye

Dans son livre intitulé : PROBLEMATIQUE DE LA CITOYENNTE AU SENEGAL , au chapitre traitant de : « L’absence de l’école publique à Touba » à la page 183-184, Mandiaye Gaye prend comme exemple Serigne Cheikh MBACKE Gaïndé Fatma à cause de l’effort exténuant qu’il a déployé pour que ses enfants et ses talibés aillent à l’école publique. Et pour la Tariqa Tidjaniya, il met en exergue le niveau intellectuel de haute facture de Serigne Mansour SY Djamil, sa trajectoire et sa riche expérience acquise grâce à la maîtrise de plusieurs langues étrangères ce qui n’a fait que renforcer sa foi islamique et son ancrage dans la Tidjaniya.

Il leur rend hommage en ces termes :

« Au-delà d’être un descendant de Serigne Touba Khadimoul Rassoul, Serigne Cheikh Mbacké était aussi un érudit de l’Islam. En outre, contrairement à beaucoup de marabouts, il était patriote et un fervent nationaliste généreux avec une discrétion totale. Il a contribué à la lutte pour l’indépendance immédiate de son pays en apportant son soutien aux patriotes persécutés. Tout cela a contribué à son avance sur son époque et ses coreligionnaires. C’est ainsi, qu’il avait fait la différence entre la langue comme un véhicule et la religion, comme une foi. Convaincu de cela, le vénéré Cheikh sans hésitation avait mis non seulement ses propres enfants à l’école publique, mais en avait fait de même pour les enfants dont l’éducation lu avait été confiée. Alors, il s’est révélé donc, que l’école publique française n’avait entaché en rien ni la foi à l’islam ni à l’attachement à la confrérie mouride de ses enfants comme les autres. Cette action du Cheikh aurait dû être un exemple à suivre, car, c’est un grand mérite et une fierté pour la communauté mouride le fait qu’il ait contribué à la formation des premiers intellectuels, Mbacké-Mbacké. Oui, dans une large mesure, c’est grâce à lui que la communauté mouride compte en son sein aujourd’hui des intellectuels de haut niveau en langues étrangères.

L’autre exemple, c’est au sein de la confrérie Tidiane qui atteste aussi qu’une langue étrangère ne peut en rien influencer la foi d’un vrai croyant, si ce dernier est profondément convaincu. En effet, il s’agit de Serigne Mansour SY Djamil, un autre exemple édifiant qui nous prouve que l’école publique ne peut pas transformer un fervent croyant en non croyant. Ce dernier est un intellectuel de haut niveau et, un produit de l’école publique française qui maitrise à la fois, plusieurs langues étrangères. Et nul doute, qu’il connait bien les cultures relatives aux langues de ces pays. Mais toutes ces langues étrangères n’ont eu aucun effet sur sa foi à plus forte raison d’altérer sa croyance en l’islam et moins encore son appartenance à la confrérie Tidiane. Et mieux encore, grâce à son commerce facile qui le distingue de certains marabouts enfermés dans leur certitude et tour d’ivoire, Serigne Mansour SY Djamil tisse aussi des liens d’amitié très solides avec la communauté chrétienne.

Ce sont là, deux exemples parmi tant d’autres de guides religieux ouverts et tolérants à l’égard de l’extérieur. Ces exemples doivent servir de modèles à l’endroit du peuple sénégalais selon quoi les Sénégal doivent vivre au rythme de notre époque. »

Mais dans le cas de Serigne Mansour SY Djamil, tout le mérite revient à son père Serigne Moustapha SY Djamil (RTA) qui sur autorisation de Serigne Babacar SY (RTA) a envoyé Serigne Mansour SY Djamil à l’école Brière de l’Isle de Saint-Louis, en lui donnant l’injonction suivante : « Tu n’as pas le droit d’échouer ».

Il n’a pas échoué et donne l’exemple à ses petits-frères qui ont tous réussis : banquier international, médecin, expert-comptable, historien-cinéaste, haut fonctionnaire de l’Etat, environnementaliste, professeur de médecine, fonctionnaire des Nations-Unis, promoteur immobilier, sans compter leurs progénitures qui se sont distinguées dans les plus grandes écoles professionnelles du monde. On peut constituer un gouvernement rien que dans la maison de Serigne Moustapha SY Djamil. Il s’y ajoute que l’initiative de Serigne Moustapha SY Djamil a largement contribué à l’amélioration du taux brut de scolarisation parce que des familles entières telles que celles de Serigne Moussa NIANG, Serigne Maodo DIA de Louga et de Mame Samba Yacine SEYE de Ngoumba Ngéoul n’auraient jamais envoyés leurs enfants, filles et garçons, à l’école publique, si Serigne Moustapha SY Djamil n’avait pas inscrit son fils aîné et aîné des petits-fils de Serigne Babacar SY à l’école Brière de l’Isle et plus tard au lycée Faidherbe de Saint-Louis.

Le chanteur a raison de dire : « Sangue banguaFass. Eskey Seydi Djamil ».

Ce n’est pas un hasard si Serigne Mansour SY Djamil a rencontré Serigne Abdou Fatah MBACKE de Serigne Cheikh MBACKE Gaïndé Fatma le jour de leur entrée en sixième, à l’école de la rue Neuville, à Saint-Louis du Sénégal et noué ainsi une relation qui a duré plus de cinquante ans.

Et dans l’hommage que Serigne Mansour SY Djamil lui a rendu à sa disparition, il dit ceci :

« J’ai rencontré Serigne Abdou Fatah MBACKE Gaïndé Fatma au centre d’examen d’entrée en sixième de la rue Neuville à Saint-Louis, plus connu sous le nom de ‘’Petit lycée’’, il y a de cela cinquante-sept (57) ans. Je venais de l’école de Brière de l’Isle où sont passés avant moi d’illustres élèves comme Abdou DIOUF. Serigne Abdou Fatah, lui, venait de l’école Duval, à la Pointe Sud, où il a complété tout le cycle primaire en deux ans seulement. Son père, l’Eminent Serigne Cheikh MBACKE Gaïndé Fatma, dans sa stratégie cognitive de quête du savoir, avait préféré envoyer Serigne Abdou Fatah et ses frères en Mauritanie pour les initier d’abord aux humanités arabes et islamiques. Quand il est revenu au Sénégal, Serigne Abdou Fatah MBACKE a brillamment rattrapé son retard à l’école primaire où il n’est resté que deux ans.

Dieu a voulu faire se rencontrer à la rue Neuville les premiers petits-fils de Serigne Touba MBACKE et de Seydi Hadj Malick SY (RTA), à avoir fait l’école française. Ayant obtenu notre entrée en sixième, à la rentrée des classes, nous nous sommes retrouvés dans la grande cour du Lycée Faidherbe qui a vu passer avant nous des générations d’élèves brillants qui seront les futurs cadres du Sénégal indépendant tels que Abdou DIOUF, Ousmane CAMARA, Moustapha NIASSE, Amath DANSOKHO, Ibrahima FALL, Ousmane NDIAYE et Ahmadou Mokhtar MBOW qui y sera Professeur.

Nous étions, Serigne Abdou Fatah et moi, devant un double défi: réussir à l’école, et en même temps nous préparer à sauvegarder notre héritage ancestral en tant que ‘’domousokhna’’. Nous étions les premiers à nous engager dans cette aventure et n’avions pas d’exemple à suivre dans nos familles respectives. Mais Dieu m’a servi un modèle exceptionnel dans l’enceinte même du lycée Faidherbe, en la personne de Serigne Abdou Fatah MBACKE. Nous nous sommes retrouvés dans la même classe de sixième moderne avec l’arabe comme première langue vivante. Je n’apprendrai l’anglais que plus tard, à la Sorbonne. »

Cette longue citation résume le problème toujours posé et jamais résolu de l’enseignement de la langue française dans les foyers religieux et que Mandiaye GAYE ramène avec pertinence et lucidité : le développement du capital humain (la santé et l’éducation) clé de notre émancipation et qui nous fait tragiquement défaut.

Moustapha DIOP